Jonathan Rilling kehrt zum VfR Hausen zurück!

Jonathan Rilling, Sebastian Wiesler (Sportvorstand VfR Hausen)

Der VfR Hausen freut sich über die Rückkehr von Torwart Jonathan Rilling. Der 21-Jährige wechselt vom Landesligisten FC Emmendingen zurück an die Möhlin und verstärkt den Verbandsligisten zur neuen Saison.

"Rille" begann seine fußballerische Ausbildung bei der SpVgg. Buchenbach und spielte anschließend in den Jugendmannschaften des PTSV Jahn Freiburg. Bereits in der Saison 2023/2024 gehörte er dem Kader des VfR Hausen an und überzeugte insbesondere mit starken Leistungen in der zweiten Mannschaft.