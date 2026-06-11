Jonathan Rilling kehrt zum VfR Hausen zurück!

Der VfR Hausen freut sich über die Rückkehr von Torwart Jonathan Rilling. Der 21-Jährige wechselt vom Landesligisten FC Emmendingen zurück an die Möhlin und verstärkt den Verbandsligisten zur neuen Saison.
"Rille" begann seine fußballerische Ausbildung bei der SpVgg. Buchenbach und spielte anschließend in den Jugendmannschaften des PTSV Jahn Freiburg. Bereits in der Saison 2023/2024 gehörte er dem Kader des VfR Hausen an und überzeugte insbesondere mit starken Leistungen in der zweiten Mannschaft.
Nach Stationen bei der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, den SF Oberried und zuletzt beim FC Emmendingen kehrt der talentierte Schlussmann nun zum VfR zurück. Gemeinsam mit Oliver Gümpel wird er das Torwartgespann der Möhlinkicker bilden.
„Ich freue mich sehr über die Rückkehr zum VfR und die Arbeit mit Oli, von dem ich viel lernen kann“, sagte er beim Fototermin.
Der VfR Hausen heißt Jonathan herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit im Verein.
MG (VfR Hausen)