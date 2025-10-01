Da prallen Welten aufeinander: Jonathan Baur als feinfühliger Musiker (links) und als knallharter Abräumer (rechts). – Foto: Andreas Nickel/Würthele

Jonathan Baur: Das Zweikampfmonster mit der kreativen Note Der 33-Jährige ist Hornist am Landestheater Coburg - und beinharter Sechser der Vestekicker in der Bayernliga

Er beherrscht zweifelsohne die komplette Klaviatur der Ausdrucksweisen. Gefühlsbetonte Passagen, in denen eher piano gefragt ist, sind für ihn kein Problem. Und auch wenn es mal ruppig und laut wird, kann er damit umgehen. Willkommen im Leben von Jonathan Baur! Der Musiker am Landestheater Coburg, der beinharte Sechser in Diensten der Vestekicker. Das Zweikampfmonster mit der kreativen Note!

In der Person des 33-Jährigen prallen Welten aufeinander. Auf der einen Seite sein Wirken als studierter Hornist am Landestheater. Dort, wo der Frack und perfekte Umgangsformen Standardausrüstung sind. Ein Umfeld, in dem man die Seele baumeln und dem Geist freien Lauf lassen kann. Auf der anderen Seite sein Engagement als Zweikampf- und Mentalitätsmonster in der Defensive des FC Coburg. Dort, wo nicht nur im nasskalten Herbst harte Arbeit Alltag ist. Ein Milieu, in dem gegrätscht, gebissen, oft geblutet und noch mehr geflucht wird. Auf die Frage, ob sich sein Beruf und seine Berufung nicht ausschließen, schmunzelt Baur erst einmal. „Ja, das wurde ich schon oft gefragt“, erklärt er dazu, eher er die Antwort verrät: „Nein, für mich ziehen sich diese Gegensätze an. Für mich ist die Musik der Ausgleich zum Fußball – und umgekehrt. Eine schöne Abwechslung.“ Und, das betont der Familienvater besonders, es gibt auch einen großen gemeinsamen Nenner. „Sowohl innerhalb des Orchesters als auch im Team muss das Zusammenspiel stimmen.“

Einer für alle, alle für einen – dieses Motto hat Jonathan Baur nicht nur im Konzertsaal verinnerlicht, sondern auch auf dem Sportplatz. „Man muss klipp und klar sagen: Auf dem Platz ist er kein Künstler“, was FC-Manager Lars Müller aber nicht weiter schlimm findet. Denn „seine“ Nummer 8 hat andere, weit wertvollere Qualitäten. „Er ist der Mann für das Grobe, er steht für das Handwerk Fußball. Ein Typ, an dem sich andere hochziehen mit enormer Leidenschaft und noch größerem Einsatzwillen.“ Was der Sportliche Leiter des oberfränkischen Bayernligisten im Eifer des (Wort-)Gefechtes ganz vergessen hat: Der gebürtige Schwabe ist ein wahres Multitalent – sportlich wie musisch. In seiner Kindheit und Jugend spielte er Geige und Horn, Tennis und Fußball. Und auch als Schachspieler hat er keine schlechte Figur gemacht. „Aber irgendwann haben meine Eltern gesagt, ich muss Prioritäten setzen“, erinnert sich Baur. Seine Entscheidung fiel schnell: Horn und Fußball. Genauer gesagt: Erst Horn, dann Fußball.