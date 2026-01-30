Jonas Wieselsberger kehrt nach Buchbach zurück Der 27-Jährige war bereits von 2019 bis 2023 beim Regionalligisten von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Zurück in Buchbach: Jonas Wieselsberger (Mitte) freut sich mit Abteilungsleiter Georg Hanslmaier (li.) und dem Sportlichen Leiter Andreas Bichlmaier. – Foto: TSV Buchbach

Top-Transfer für den TSV Buchbach: Jonas Wieselsberger kehrt zum Regionalligisten aus dem Landkreis Mühldorf zurück. Der gebürtige Niederbayer aus Weng (Lkr. Landshut) war im Sommer 2023 nach vier Jahren in Buchbach nach Bayreuth gewechselt, um unter professionellen Bedingungen Fußball spielen zu können. Nach einem Jahr in Oberfranken ging`s weiter zu den Würzburger Kickers. Auch am Dallenberg war Wieselsberger Stammspieler, der Vertrag mit dem Schienenspieler wurde aber vergangenen Sommer nicht verlängert. Der 27-Jährige wagte daraufhin den Sprung ins Ausland nach Portugal. Fußballerisch lief es in der Nähe von Lissabon beim Drittligisten "SU 1º Dezembro" nicht nach Plan, nach dem Ausstieg des deutschen Investors landete Wieselsberger auf dem Abstellgleis, blieb aber bis kurz vor Weihnachten in Portugal.

Zuletzt war Wieselsberger unter anderem beim Halleschen FC im Probetraining, ein Engagement in der Regionalliga Nordost kam aber nicht zustande. "Neben Halle war ich noch mit zwei, drei anderen Klubs aus dem Nordosten in Gesprächen. Die Rahmenbedingungen haben aber einfach nicht gepasst, deshalb hat sich das zerschlagen. Nach Buchbach ist der Kontakt nie abgerissen und in den vergangenen Wochen wurde es dann immer konkreter. In Buchbach stimmt für mich einfach das Gesamtpaket. Mein Wirtschaftsingenieurwesen-Studium habe ich vor Kurzem abgeschlossen und ich möchte jetzt ins Berufsleben einsteigen. Trotz dieser einschneidenden Veränderung kann ich in Buchbach weiterhin auf höchstem Amateurniveau Fußball spielen. Und ich muss sagen: Ich war nur zweieinhalb Jahre weg, dennoch hat sich viel getan: Neue Kabine, neuer Kunstrasenplatz. Die Strukturen in Buchbach wurden deutlich verbessert, das ist sehr, sehr positiv", lässt der Flügelflitzer zu seinem Wechsel wissen.

In der vergangenen Saison 2024/25 war Jonas Wieselsberger für die Würzburger Kickers am Ball. – Foto: Thomas Gierl









Buchbachs Abteilungsleiter Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier frohlockt ob der gelungen Rückholaktion: "Eine super Sache für uns, dass Joe wieder nach Hause kommt. Wir sind sehr froh, dass er einige andere Angebote ausgeschlagen hat und sich wieder dazu entschieden hat, hochklassig in der Heimat zu spielen. Wir bekommen einen gestandenen Regionalligaspieler, der in Bayreuth und Würzburg gezeigt hat, was er kann. Er wird uns mit Sicherheit weiterhelfen. Joe ist hinten auf den Außenverteidigerpositionen variabel einsetzbar. Vor dem Hintergrund, dass Benedikt Orth noch länger ausfallen wird, tut uns das natürlich sehr gut. Zudem kann Joe richtig gute Standards schießen, damit sind wir noch schwerer auszurechnen."




