Jonas Wieselsberger kehrt nach Buchbach zurück

Top-Transfer für den TSV Buchbach: Jonas Wieselsberger kehrt zum Regionalligisten aus dem Landkreis Mühldorf zurück. Der gebürtige Niederbayer aus Weng (Lkr. Landshut) war im Sommer 2023 nach vier Jahren in Buchbach nach Bayreuth gewechselt, um unter professionellen Bedingungen Fußball spielen zu können. Nach einem Jahr in Oberfranken ging`s weiter zu den Würzburger Kickers. Auch am Dallenberg war Wieselsberger Stammspieler, der Vertrag mit dem Schienenspieler wurde aber vergangenen Sommer nicht verlängert. Der 27-Jährige wagte daraufhin den Sprung ins Ausland nach Portugal. Fußballerisch lief es in der Nähe von Lissabon beim Drittligisten "SU 1º Dezembro" nicht nach Plan, nach dem Ausstieg des deutschen Investors landete Wieselsberger auf dem Abstellgleis, blieb aber bis kurz vor Weihnachten in Portugal.
Zuletzt war Wieselsberger unter anderem beim Halleschen FC im Probetraining, ein Engagement in der Regionalliga Nordost kam aber nicht zustande. "Neben Halle war ich noch mit zwei, drei anderen Klubs aus dem Nordosten in Gesprächen. Die Rahmenbedingungen haben aber einfach nicht gepasst, deshalb hat sich das zerschlagen. Nach Buchbach ist der Kontakt nie abgerissen und in den vergangenen Wochen wurde es dann immer konkreter. In Buchbach stimmt für mich einfach das Gesamtpaket. Mein Wirtschaftsingenieurwesen-Studium habe ich vor Kurzem abgeschlossen und ich möchte jetzt ins Berufsleben einsteigen. Trotz dieser einschneidenden Veränderung kann ich in Buchbach weiterhin auf höchstem Amateurniveau Fußball spielen. Und ich muss sagen: Ich war nur zweieinhalb Jahre weg, dennoch hat sich viel getan: Neue Kabine, neuer Kunstrasenplatz. Die Strukturen in Buchbach wurden deutlich verbessert, das ist sehr, sehr positiv", lässt der Flügelflitzer zu seinem Wechsel wissen.
Da Wieselsberger zuletzt in Portugal aktiv war, handelt es sich um einen internationalen Wechsel. Erfahrungsgemäß kann es da schon mal ein wenig länger dauern, bis alle Formalitäten durch sind. Die Buchbacher hoffen, dass Wieselsberger im Laufe der kommenden Woche spielberechtigt sein wird.