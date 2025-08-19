Seit 2018 ist Jonas Wendt für die erste Mannschaft der SpVg Porz verantwortlich. – Foto: Boris Hempel

Jonas Wendt: "Vom ersten Spieltag an ums Überleben kämpfen" Porz-Trainer Jonas Wendt vor seiner achten Mittelrheinliga-Saison

Jonas Wendt geht in seine achte Saison als Trainer der SpVg Porz. Der 42-Jährige hat die Mittelrheinliga-Mannschaft seit 2018 geprägt und führte sie in der abgelaufenen Spielzeit mit 37 Punkten auf Rang neun. „Wir waren natürlich maximal zufrieden mit der letzten Saison, weil wir um unsere Mittel wissen. Ich bin auch etwas müde, das jedes Mal zu erwähnen. Aber ich habe auch mit sehr vielen Trainern Kontakt aus der Liga und habe auch diesmal eine andere Wertschätzung bekommen“, erklärt Wendt.

Er betont, dass Porz unter vergleichsweise bescheidenen Bedingungen arbeitet: „Die Möglichkeiten, die wir haben, das ist Bezirksliganiveau. Mittleres Bezirksliganiveau. Und wir sind natürlich sehr stolz darauf, was wir da geleistet haben.“ Die besondere Stärke seines Teams sieht er im Zusammenhalt: „Wir haben einfach das Glück, dass wir eine extreme Einheit waren. Gerade, wenn es darauf ankam, auch Rückschläge hinnehmen mussten. Wir sind die beste Kölner Mannschaft im Mittleren Liga gewesen. Wir sind die viertbeste Mannschaft in ganz Köln hinter dem 1. FC Köln, der Viktoria und Fortuna Köln. Das wird nicht wieder passieren. Das ist eine Momentaufnahme, die ein Leben lang bleibt.“ Verletzungssorgen in der Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die neue Saison verläuft allerdings nicht reibungslos. „Mit der Vorbereitung bis dato sind wir nicht so zufrieden, da wir mit Verletzungspech zu kämpfen haben. Und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, einfach noch nicht so greift. Vor allem, wie wir verteidigen wollen. Das ist unser großer Inhalt all die Jahre“, sagt Wendt. Da Porz während des Spielbetriebs lediglich zwei Trainingseinheiten pro Woche absolviert, seien die Möglichkeiten limitiert. „Deswegen finde ich es auch okay, wenn manche Trainer von außen sagen, da ist offensiv kein Spielstil zu erkennen. Ich sehe das jetzt ein Stück weit anders, aber ich kann das nachvollziehen, wenn Trainer das sagen. Wir versuchen einfach mit maximaler Leidenschaft offensiv zu pressen und mit einer maximalen Ordnung defensiv zu verteidigen.“