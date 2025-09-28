Jonas Villinger trifft doppelt beim 4:1

Den perfekten Heimspieltag komplettierte im Vorspiel die Reserve, die in der Schlussphase noch zu einem klaren Heimsieg kam.

In einem durchaus ansehnlichen Reservespiel tat sich vor den beiden Toren im ersten Abschnitt nicht all zu viel. Manuel Riedle scheiterte nach 17 Minuten am glänzend reagierenden Schlussmann und ein Schuss aus etwa 18 Metern von Kapitän Marco Fakler stellte den Gästekeeper vor keine all zu große Probleme. Wesentlicher lebhafter war dann die zweite Halbzeit. SGM-Keeper Daniel Binder verhinderte mit einer Glanztat den möglichen Rückstand, musste dann aber anschließend wegen einer in der ersten Halbzeit erlittenen Verletzung ausgewechselt werden. Gerade als die Gäste Oberwasser zu bekommen schienen, besorgte Manuel Riedle nach Vorlage von Jonas Villinger das 1:0. Kurz darauf scheiterte Paul Möhrle nach einem Torwartfehler aus spitzem Winkel am Pfosten. Im Gegenzug gelang dem Gast stattdessen mit einem Schuss in den Winkel der Ausgleich. In der Schlussphase wollte die Heimelf den Sieg und kam in der 86. Minute durch Jonas Villinger nach Zuspiel von Paul Möhrle zum 2:1. In der 89. Minute bediente Hannes Hebel den mitgelaufenen Paul Möhrle, der auf 3:1 erhöhte. In der Nachspielzeit gelang dann nochmals Jonas Villinger per Abstauber der Treffer zum etwas zu hohen Endstand von 4:1.