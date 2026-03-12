Jonas Vierhaus übernimmt von Uwe Niebusch

Beim Kreisligisten RW Sutthausen hat es kurzfristig einen Trainerwechsel gegeben. Uwe Niebusch hat sein Amt überraschend ab sofort niedergelegt.
Uwe Niebusch hatte RW Sutthausen in seiner Amtszeit sportlich stabilisiert und maßgeblich geprägt. Gleich in seiner ersten Saison führte er die Mannschaft zur Rückkehr in die Kreisliga. In der darauffolgenden Spielzeit bestätigte das Team seine Entwicklung und erreichte als Aufsteiger einen starken dritten Tabellenplatz.
Auch in der abgelaufenen Hallensaison sorgte die Mannschaft unter seiner Leitung für Aufmerksamkeit. Unerwartet zog RW Sutthausen bis ins Finale des Addi-Vetter-Cups ein und unterstrich damit die positive Entwicklung der vergangenen Jahre.
Die vakante Trainerposition übernimmt nun Jonas Vierhaus. Der 33-Jährige zählt seit vielen Jahren zu den prägenden Spielern des Vereins. Seit 2014 steht er – mit einer Unterbrechung zwischen 2017 und 2020 beim VfL Kloster Oesede – für RW Sutthausen auf dem Platz und gehört zu den treffsichersten Offensivkräften der Mannschaft.
In den vergangenen Monaten musste Vierhaus nach einer Operation pausieren. Erste Erfahrungen an der Seitenlinie sammelte er bereits als Trainer der A-Junioren des Vereins. Nun folgt der nächste Schritt: Als Trainer der ersten Mannschaft soll er die sportliche Entwicklung des Kreisligisten fortführen.
Am Samstagnachmittag um 16.00 Uhr spielt RW Sutthausen seine nächstes Meisterschaftsspiel beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Ballsport Eversburg. Dann wird Uwe Niebusch nicht mehr dabei sein, aber Jonas Vierhaus seinen Einstand als Cheftrainer bei RW Sutthausen geben. "Wir fangen das erst mal intern auf und wollen einfach Spass am Spiel haben. Wir werden erstmal nichts großartig ändern," lautet das persönliche Statement von Jonas Vierhaus.
Trainer Yannick Kaiser von Ballsport Eversburg sagte uns, dass Spiel wird auf jeden Fall stattfinden. Das Spiel sei zwar auf der Sportanlage Barrrenteich angesetzt, aber es könnte auch auf den Kunstrasenplatz der IGS (Integriere Gesamtschule - Osnabrück Eversheide 18 ) stattfinden.