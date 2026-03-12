Jonas Vierhaus übernimmt von Uwe Niebusch Überraschender Trainerwechsel bei Kreisligisten von Michael Eggert · Gestern, 19:39 Uhr · 0 Leser

Jonas Vierhaus übernimmt von Uwe Niebusch bei RW Sutthausen – Foto: Fupa

Verlinkte Inhalte KL Osnabrück St. B

Beim Kreisligisten RW Sutthausen hat es kurzfristig einen Trainerwechsel gegeben. Uwe Niebusch hat sein Amt überraschend ab sofort niedergelegt.

Uwe Niebusch hatte RW Sutthausen in seiner Amtszeit sportlich stabilisiert und maßgeblich geprägt. Gleich in seiner ersten Saison führte er die Mannschaft zur Rückkehr in die Kreisliga. In der darauffolgenden Spielzeit bestätigte das Team seine Entwicklung und erreichte als Aufsteiger einen starken dritten Tabellenplatz. Auch in der abgelaufenen Hallensaison sorgte die Mannschaft unter seiner Leitung für Aufmerksamkeit. Unerwartet zog RW Sutthausen bis ins Finale des Addi-Vetter-Cups ein und unterstrich damit die positive Entwicklung der vergangenen Jahre.

Die vakante Trainerposition übernimmt nun Jonas Vierhaus. Der 33-Jährige zählt seit vielen Jahren zu den prägenden Spielern des Vereins. Seit 2014 steht er – mit einer Unterbrechung zwischen 2017 und 2020 beim VfL Kloster Oesede – für RW Sutthausen auf dem Platz und gehört zu den treffsichersten Offensivkräften der Mannschaft. In den vergangenen Monaten musste Vierhaus nach einer Operation pausieren. Erste Erfahrungen an der Seitenlinie sammelte er bereits als Trainer der A-Junioren des Vereins. Nun folgt der nächste Schritt: Als Trainer der ersten Mannschaft soll er die sportliche Entwicklung des Kreisligisten fortführen.