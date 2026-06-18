Jonas Veilandics komplettiert das Torhüterteam beim SV RW Glottertal

Von links: Teammanager Felix Scharbach, Neuzugang Jonas Veilandics, Trainer Patrick Walz und Spieler-Cotrainer Eric Lickert | Foto: Verein

Der SV Rot-Weiss Glottertal hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Nach Yan Slipchenko und Jan-Luca Schindler wird auch Jonas Veilandics künftig das rot-weiße Trikot tragen und das Torhüterteam verstärken. Der 21-Jährige "genoss beim Offenburger FV eine hervorragende Ausbildung und stand zuletzt beim SV Niederschopfheim zwischen den Pfosten. Dort sammelte er in der abgelaufenen Saison bereits wertvolle Erfahrungen auf Verbandsliga-Niveau. Nach seinem Umzug nach Freiburg freuen wir uns sehr, dass er sich für einen Wechsel ins Eichbergstadion entschieden hat", teilten die Glottertäler mit.

"Mit der Verpflichtung von Jonas Veilandics sind die Personalplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Neben punktuellen Verstärkungen von außerhalb wollen wir weiterhin stark auf unsere eigene Jugendarbeit setzen. Wir freuen uns daher sehr, dass neben den drei externen Neuzugängen mit Joni Strecker, Adrian Reichenbach, Lukas Zimmermann und Paul Renner vier talentierte Spieler aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich aufrücken. Sie sollen zunächst über unsere zweite Mannschaft an den Herrenfußball herangeführt werden und dort die nächsten Entwicklungsschritte machen", heißt es in der Mitteilung weiter.