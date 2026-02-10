Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Jonas Thoben kehrt nach Thüle zurück
Offensivspieler kommt im Sommer 2026 vom JFV Cloppenburg und ist der erste Baustein der Kaderplanung für die Saison 2026/27.
Der Verein aus Thüle hat die Kaderplanung für die Saison 2026/27 mit einer Rückholaktion eröffnet. Offensivspieler Jonas Thoben wird im Sommer 2026 vom JFV Cloppenburg zurückkehren und künftig wieder für seinen Heimatverein auflaufen.
Thoben ist ein „waschechter Thüler Junge“. Thoben ist damit die erste offiziell kommunizierte Personalie für die kommende Spielzeit.