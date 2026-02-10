 2026-02-09T08:36:21.830Z

Jonas Thoben kehrt nach Thüle zurück

Offensivspieler kommt im Sommer 2026 vom JFV Cloppenburg und ist der erste Baustein der Kaderplanung für die Saison 2026/27.

Der Verein aus Thüle hat die Kaderplanung für die Saison 2026/27 mit einer Rückholaktion eröffnet. Offensivspieler Jonas Thoben wird im Sommer 2026 vom JFV Cloppenburg zurückkehren und künftig wieder für seinen Heimatverein auflaufen.

Thoben ist ein „waschechter Thüler Junge“. Thoben ist damit die erste offiziell kommunizierte Personalie für die kommende Spielzeit.