Jonas Theuerzeit holt 12 Punkte beim Oberliga-Tipp

Jonas Theuerzeit selbst im Einsatz am 33. Spieltag. – Foto: Hubert Wilschrey

Den 33. Spieltag der Oberliga Niederrhein tippt für uns Jonas Theuerzeit von der Holzheimer SG, wo er im Laufe der Saison zu einem unverzichtbaren Stammspieler avancierte. Seine Jugend hat der 23-Jährige bei Borussia Mönchengladbach verbracht, worauf der Sprung ins Ausland zu VVV-Venlo in die Eerste Divisie folgte. In der Spielzeit 2024/25 lief er in sechs Landesliga-Partien für den ASV Süchteln auf. Nach der laufenden Saison soll für ihn ein neues Kapitel aufgeschlagen werden – wohin es geht, steht bislang noch nicht fest.

Uerdingen ist gerade so ne Sache, weil die sich ja zuletzt so ein wenig den Aufstieg verspielt haben. Ich glaube aber trotzdem, dass die weiterhin dran bleiben wollen und in Meerbusch gewinnen. Tipp: 2:1 für den KFC.

Homberg muss eigentlich gewinnen und Schonnebeck steht oben drin. Für uns wäre ja schon wichtig, wenn Schonnbeck das Ding macht. Deswegen gehe ich da auch auf Schonnebeck.

Tipp: 2:0 für Schonnebeck. SV Sonsbeck - SC St. Tönis

St. Tönis ist durch und gegen uns waren die auch sehr stark – da hatten wir keine Schnitte. Jetzt haben die die letzten Spiele auch etwas nachgelassen, aber eben auch die Partie gegen Duisburg gehabt. Ich glaube, das bringt auch immer etwas Selbstvertrauen mit.

Tipp: Mit dem DFB-Pokal im Rücken gewinnt der SC 3:1.

Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop

Ich kann mir vorstellen, dass bei Ratingen am Ende die Qualität siegt. Und die müssen gewinne, um an Hilden dranzubleiben.

Tipp: Theuerzeit geht von einem sicheren 3:1-Sieg für den Favoriten aus. Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG

Dingden ist auch schon durch und wir müssen punkten. Deswegen sag ich wir gewinnen knapp und eng ein ekelhaftes Spiel.

Tipp: Seine HSG gewinnt 2:1. 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

ETB fand ich auch sehr ekelhaft gegen uns und wenn die genauso in Kleve spielen, kann ich mir vorstellen, dass sie sehr klar gewinnen.

Tipp: ETB macht dem 1. FC das Leben ganz schwer – 3:1 für die Essener. VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich

In Jüchen ist es einfach immer ekelhaft zu spielen – das durften wir auch erfahren. Büderich muss punkten, um da unten noch irgendwie rauszukommen. Und auch Jüchen ist noch mit drin als neunter Platz. Ich sag Jüchen gewinnt das, denn wenn die ein Tor machen, stellen die sich komplett hinten rein und es wird richtig schwer.

Tipp: Jüchen gewinnt 1:0. Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst

Da Biemenhorst sowieso schon abgestiegen ist und nichts mehr zu verlieren hat und es immer ekelhaft ist gegen solche Mannschaften zu spielen, sage ich, dass Biemenhorst in Baumberg gewinnt.

Tipp: Der Absteiger setzt sich 2:0 durch. VfB 03 Hilden - FC Monheim