Jonas Telschow und sein Jahr zum Vergessen Der junge Dortmunder Stürmer Jonas Telschow (22) wird aus fußballerischer Sicht froh sein, wenn das Jahr 2022 beendet ist.

Das Jahr 2021 endete für Telschow noch als Top-Torjäger des FC Brünninghausen. Mit 12 Toren in 16 Partien hatte sich der Youngster für höherklassige Aufgaben empfohlen und unterschrieb Anfang des laufenden Jahres einen Vertrag beim damaligen Westfalenliga-Rivalen TuS Bövinghausen.

Es gab in gewissen Kreisen einen Aufschrei, aber Telschow machte klar: „Ich habe wirklich nicht den geringsten Zweifel in mir, dass der Wechsel gut für mich ist, aber auch nicht daran, dass ich bis zum letzten Spieltag alles für den FC Brünninghausen gebe. Das ist noch mein Verein.“

Das blieb er aber nicht mehr lange. Brünninghausens Start in das Fußballjahr verlief mäßig und ohne weiteren Treffer des Angreifers. Vor dem richtungsweisenden Duell im Aufstiegskampf gegen Bövinghausen wurde Telschow Mitte März plötzlich suspendiert. „Das hat interne Gründe. Wir befinden uns gerade in einer wichtigen Situation. Da gab es verschiedene Auffassungen von einigen Sachen, die mir als Trainer wichtig sind. Es gibt Sachen, die vorgefallen sind, die für den Mannschaftssport nicht ordentlich sind. Das hat grundsätzlich damit zu tun, dass wir Spieler brauchen, die zu 100 Prozent mit dem Kopf und mit dem Herzen dabei sind", erklärte FCB-Coach Rafik Halim. Telschow hielt dagegen: „Ich war immer beim Training und habe immer versucht, mein Bestes zu geben." Ihm seien sportliche Gründe für die Suspendierung genannt worden, die eigentlich nur bis Ende März gelten sollte.

Doch das Tischtuch war zerschnitten, eine Rückkehr in den Fußball-Alltag beim FC Brünninghausen war nicht mehr möglich. Telschow meldete sich beim FCB ab, gleichzeitig erklärte der TuS Bövinghausen, ihn zum 1. Juli 2022 zum Vertragsamateur zu machen, damit Telschow auch sofort zur neuen Saison spielberechtigt sein wird.

Ab April befand sich Telschow also im Training beim TuS Bövinghausen und fasste dort in der Vorbereitung zur laufenden Saison direkt Fuß. Nach mehreren Toren in den Testspielen gehörte er in den ersten drei Pflichtspielen der Saison zu den Einwechselspielern im hochklassig besetzten Kader. Doch ein Syndesmosebandriss beendete ausgerechnet am 21. August im Derby beim ASC 09 Dortmund alle Ambitionen in Richtung Stammplatz. Es folgte eine monatelange Pause, und Telschow kam nie wieder in die Spur. Zuletzt trainierte er nur noch mit, in den Spieltagskader schaffte er es kein einziges Mal mehr.