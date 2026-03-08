Jonas Spengler bleibt weiter Trainer der Borussia-Frauen

Borussia Mönchengladbach hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Trainer der Frauen-Mannschaft, Jonas Spengler, verlängert. Spengler bekommt einen neuen Vertrag bis 30. Juni 2029.
„Von der Arbeit, die Jonas bei uns leistet, sind wir komplett überzeugt – auch wenn die Frauenmannschaft aktuell in der Liga in einer schwierigen Phase steckt. Jonas hat die Mannschaft aus der Regionalliga West über die Relegation in die 2. Bundesliga geführt, in der sie nun bereits im dritten Jahr spielt, und schafft es immer wieder, junge Spielerinnen an das Team heranzuführen und in dieses zu integrieren“, sagt Mirko Sandmöller, Borussias Direktor NLZ und Frauen. „Demnach freuen wir uns sehr, dass unsere Gespräche, die von großem gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung geprägt waren, zu dieser Vertragsverlängerung geführt haben“, fährt er fort.
Spengler war zur Saison 2022/23 als Frauen-Cheftrainer zu Borussia gekommen. Zuvor hatte der 31-Jährige fünf Monate lang als Trainer der SG Hombressen/Udenhausen gearbeitet und von Anfang Juli 2020 bis Ende Dezember 2021 dem Assistenztrainerstab der Frauenmannschaft des SC Freiburg angehört. Unter Spengler belegt Borussias Frauenmannschaft, die bislang ein Spiel weniger absolviert hat als die Tabellennachbarn, in der 2. Bundesliga aktuell den vorletzten Tabellenplatz und gastiert am kommenden Sonntag (14 Uhr) beim 1. FFC Turbine Potsdam.
„Über das mir entgegengebrachte Vertrauen – insbesondere in der aktuell schwierigen Phase – und die damit einhergehende Vertragsverlängerung freue ich mich sehr“, sagt Spengler. „Ich fühle mich bei Borussia weiterhin sehr wohl und freue mich auf die kommenden Aufgaben. Unser voller Fokus liegt auf dem Klassenverbleib und ich werde gemeinsam mit der Mannschaft alles dafür tun, dass uns dieser gelingt und wir auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Frauen-Bundesliga antreten werden“; betont der Coach.
