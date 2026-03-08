Jonas Spengler bleibt weiter Trainer der Borussia-Frauen

Jonas Spengler bleibt Trainer der Frauen von Borussia Mönchengladbach. – Foto: Sascha Hohnen

„Von der Arbeit, die Jonas bei uns leistet, sind wir komplett überzeugt – auch wenn die Frauenmannschaft aktuell in der Liga in einer schwierigen Phase steckt. Jonas hat die Mannschaft aus der Regionalliga West über die Relegation in die 2. Bundesliga geführt, in der sie nun bereits im dritten Jahr spielt, und schafft es immer wieder, junge Spielerinnen an das Team heranzuführen und in dieses zu integrieren“, sagt Mirko Sandmöller, Borussias Direktor NLZ und Frauen. „Demnach freuen wir uns sehr, dass unsere Gespräche, die von großem gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung geprägt waren, zu dieser Vertragsverlängerung geführt haben“, fährt er fort.

Spengler war zur Saison 2022/23 als Frauen-Cheftrainer zu Borussia gekommen. Zuvor hatte der 31-Jährige fünf Monate lang als Trainer der SG Hombressen/Udenhausen gearbeitet und von Anfang Juli 2020 bis Ende Dezember 2021 dem Assistenztrainerstab der Frauenmannschaft des SC Freiburg angehört. Unter Spengler belegt Borussias Frauenmannschaft, die bislang ein Spiel weniger absolviert hat als die Tabellennachbarn, in der 2. Bundesliga aktuell den vorletzten Tabellenplatz und gastiert am kommenden Sonntag (14 Uhr) beim 1. FFC Turbine Potsdam.