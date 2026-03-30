 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Jonas Siegert vor dem Pokalderby: „Ich spüre pure Vorfreude“

Bahlinger SC im Pokal gegen FC Teningen – das Fußballderby elektrisiert bereits im Vorfeld

von Lukas Karrer und Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Jonas Siegert (r.) hier im Duell mit dem Denzlinger Hendrik Gehring.
Jonas Siegert (r.) hier im Duell mit dem Denzlinger Hendrik Gehring. – Foto: Achim Keller

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Kracher im Kaiserstuhlstadion: Am Mittwoch, 17 Uhr, hat der Bahlinger SC den FC Teningen zu Gast. Jonas Siegert kennt beide Vereine bestens. Im Interview blickt er auf das Pokal-Viertelfinale voraus (BZ-Plus).

Mi., 01.04.2026, 17:00 Uhr
Bahlinger SC
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FC Teningen
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17:00live

Marco Schneider dürfte dafür sorgen, dass der BSC die Teninger Spielstärke nicht unterschätzt. Der aktuelle Coach des Regionalliga-Schlusslichts war bis vor wenigen Wochen noch für den Teninger Ligakonkurrenten FC Auggen tätig. Womöglich kehrt Hasan Pepic in die Bahlinger Anfangsformation zurück. Der Kapitän spielte beim 1:3 am Samstag in Walldorf nach überstandenem Virusinfekt nur in der Schlussviertelstunde.

Mi., 01.04.2026, 17:00 Uhr
FC Radolfzell
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FC Denzlingen
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17:00

Oberligist FC Denzlingen gastiert zeitgleich beim FC Radolfzell, dem Zweiten der Landesliga-Staffel III. „Radolfzell kommt aus einer guten Saison, ist als Partnerverein des SC Freiburg spielstark“, sagt FCD-Trainer Marco Dufner. Der südbadische Verband wird das Halbfinale nach Spielschluss in Bahlingen auslosen.