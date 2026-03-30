Jonas Siegert vor dem Pokalderby: „Ich spüre pure Vorfreude“

Marco Schneider dürfte dafür sorgen, dass der BSC die Teninger Spielstärke nicht unterschätzt. Der aktuelle Coach des Regionalliga-Schlusslichts war bis vor wenigen Wochen noch für den Teninger Ligakonkurrenten FC Auggen tätig. Womöglich kehrt Hasan Pepic in die Bahlinger Anfangsformation zurück. Der Kapitän spielte beim 1:3 am Samstag in Walldorf nach überstandenem Virusinfekt nur in der Schlussviertelstunde.