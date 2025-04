Jonas Schwer übernimmt beim FC Pfaffenweiler

Jonas Schwer, derzeit noch Kapitän beim Ligaschlusslicht DJK Donaueschingen, übernimmt die Mannschaft als neuer Chefcoach. Das bisherige Trainerduo Patrick Anders und Karsten Scheu bleibt dem Verein aber weiter erhalten. Scheu wird künftig als Co-Trainer fungieren und Anders weiterhin den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden ausführen. Patrick Anders empfindet die neue Konstellation als „erstklassige Lösung.“ In welcher Spielklasse der neue Cheftrainer den FC Pfaffenweiler übernehmen wird, das ist noch offen. Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen die Spvgg. F.A.L. büßte der Aufsteiger am Wochenende die Tabellenführung ein und musste den FC RW Salem zumindest vorübergehend vorbeiziehen lassen. Acht reguläre Spieltage vor dem Rundenende hat der Liganeuling aber weiter sehr gute Aussichten, die Spielzeit auf einem der ersten beiden Plätze zu beenden, was die Aufstiegsrunde oder den direkten Sprung in die Verbandsliga bedeuten würde. Auch nach der Winterpause spielt Pfaffenweiler bisher groß auf und sammelte in sechs Spielen bisher 14 Zähler.