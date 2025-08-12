Jonas Schwer: "Jede Saison in der Landesliga ist eine gute"

Nach vier Jahren, darunter einige als Kapitän, bei der DJK Donaueschingen entschied sich Jonas Schwer für eine Luftveränderung. Zuletzt war der 31-Jährige als spielender Co-Trainer Bindeglied zwischen Coach Benjamin Gallmann und der DJK-Mannschaft. In der kommenden Saison trainiert er den FC Pfaffenweiler. Beim Landesliga-Vizemeister der vergangenen Spielzeit tritt Schwer in große Fußstapfen. Seine Vorgänger Björn Schlageter (Meistertrainer in der Bezirksliga) und Patrick Anders, der nun wieder ausschließlich im Vorstand tätig ist, haben herausragende Arbeit geleistet. Gemeinsam mit Karsten Scheu, der aus dem Trainerteam der vergangenen Saison an Bord blieb, will Schwer nun an die jüngsten Erfolge anknüpfen. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es in der Landesliga mit einem Heimspiel gegen den FV Möhringen los. Zum Interview mit Jonas Schwer (BZ-PLUS-ARTIKEL).