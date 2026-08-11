Jonas Schmieder vor Duell bei Heimatclub: "Die Freundschaft ruht kurz"

Neu im Teninger Trikot: Jonas Schmieder kreuzt am Mittwoch mit dem Oberligisten für den Pokal-Vergleich bei seinem Heimatclub SF Elzach-Yach auf. | Foto: Fritz Zimmermann

Einen besseren Saisonstart hätten sich Jonas Schmieder und der FC Teningen kaum wünschen können. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd sprang am ersten Spieltag der Fußball-Oberliga gleich der erste Dreier für den Aufsteiger heraus. Am Mittwoch, 18 Uhr, geht es für die Teninger im südbadischen Pokal zum SF Elzach-Yach – und damit zu jenem Verein, für den Schmieder bislang ausschließlich gespielt hat. Erst in diesem Sommer wechselte der Angreifer zusammen mit Torhüter Niklas Schindler von den in die Landesliga abgestiegenen Elzachern zum Verbandsligameister. Zum Interview: Der Teninger Jonas Schmieder vor Pokalduell mit Heimatverein SF Elzach: „Die Freundschaft ruht kurz“ (BZ-Plus)