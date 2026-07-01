Jonas Schmidmüller kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte

Mit Jonas Schmidmüller kehrt ein bekanntes Gesicht zurück zu seinem Heimatverein. Zur Saison 2024/25 hatte er sich der BSG Taufkirchen angeschlossen, nun führt ihn sein Weg wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Seine Zeit bei der BSG Taufkirchen verlief leider nicht wie erhofft. Aufgrund diverser Verletzungen konnte Jonas nicht die Akzente setzen, die er sich selbst vorgenommen hatte und die viele von ihm erwartet hatten.