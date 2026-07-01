Jonas Schmidmüller kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte

Mit Jonas Schmidmüller kehrt ein bekanntes Gesicht zurück zu seinem Heimatverein. Zur Saison 2024/25 hatte er sich der BSG Taufkirchen angeschlossen, nun führt ihn sein Weg wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte.
Seine Zeit bei der BSG Taufkirchen verlief leider nicht wie erhofft. Aufgrund diverser Verletzungen konnte Jonas nicht die Akzente setzen, die er sich selbst vorgenommen hatte und die viele von ihm erwartet hatten.
Dennoch ist die Freude über seine Rückkehr groß. Im Verein ist man weiterhin davon überzeugt, dass Jonas mit seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seinen Qualitäten eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen kann. Gerade für die jungen Spieler kann er ein wertvoller Ansprechpartner sein und dem Team sowohl auf als auch neben dem Platz wichtige Impulse geben.
Die Verantwortlichen und die Mannschaft freuen sich, Jonas wieder in ihren Reihen begrüßen zu dürfen und wünschen ihm vor allem eine verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit in seiner alten Heimat.