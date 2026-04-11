Jonas Rother wechselt zum BSV Holzhausen

BSV-Coach Michael Brand mit Wunschspieler Jonas Rothert (li). – Foto: Nils Janßen /BSV Holzhau

Der BSV verstärkt sich zur kommenden Saison mit Jonas Rother. Der 23- jährige Offensivspieler wechselt vom Spielverein 16 und bringt trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits Erfahrung im Herrenbereich mit.

Rother stammt aus der Jugend des SV Hellern und durchlief anschließend Stationen in Sutthausen sowie beim Spielverein 16. Dort konnte er sich kontinuierlich weiterentwickeln und zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. In der aktuellen Saison verzeichnete er 15 Scorerpunkte in ebenso vielen Spielen.

Beim BSV soll Rother die Offensive beleben. Er gilt als flexibel einsetzbar und kann mehrere Positionen im Angriff übernehmen. Ausschlaggebend für seinen Wechsel waren neben den Eindrücken aus dem Training insbesondere das sportliche Umfeld sowie die Gespräche mit Trainerteam und Mannschaft.