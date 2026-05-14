Jonas Pirner verstärkt den FC Amberg

Vom 1. FC Schlicht zum FC Amberg geht es diesen Sommer für Jonas Pirner. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

„Mit Jonas bekommen wir einen Innenverteidiger dazu, der in Schlicht Verantwortung übernommen und sich stark entwickelt hat. Er bringt Größe mit, ist stark im Eröffnungsspiel und passt als regionaler Spieler gut in unsere Mannschaft. Mit dem Wechsel geht er den Schritt von der Bezirksliga in die Landesliga und will mit uns angreifen. Wir freuen uns, dass Jonas jetzt Teil unserer Mannschaft ist, und heißen ihn beim FC Amberg herzlich willkommen“, teilt der FC Amberg zu dieser Neuverpflichtung mit. Jonas Pirner selbst verlässt seinen bisherigen Verein auch mit einem weinenden Auge und sagt: „Zuerst möchte ich mich noch für die vier tollen Jahre in Schlicht bedanken, auf die ich immer positiv zurückblicken werde. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auf die neue Aufgabe in Amberg und ich hoffe, dass wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen werden und ich meinen Teil dazu beitragen kann.“



Im grünweißen Trikot des 1. FC Schlicht bestritt Jonas Pirner insgesamt 110 Punktspiele in der Bezirksliga Nord. Bemerkenswert: In jedem einzelnen dieser 110 Partien stand er in der Startelf. Dabei konnte sich der Defensivmann auch 17 Mal in die Torschützenliste eintragen. Seine erste Saison im Herrenbereich verbrachte er beim Kreisligisten FV Vilseck. Seine Jugendausbildung durchlief der FCA-Neuzugang bei der JFG Obere Vils. Nun also der Schritt in die Landesliga. Pirners künftige Mannschaft beendet die Bezirksligasaison am Samstag mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Vohenstrauß. Zeitgleich bestreitet Pirner sein letztes Spiel für den 1. FC Schlicht – die SpVgg SV Weiden II schaut im Vilsecker Ortsteil vorbei.