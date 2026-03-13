Jonas Obendorfer: Gebenbach von seiner Entwicklung überzeugt

Junger Hoffnungsträger für die Zukunft in Gebenbach: Jonas Obendorfer. – Foto: Izmire

Vier Startelfeinsätze in der Bayernliga hat er bisher erhalten und im Verein ist man überzeugt, dass seine Entwicklungskurve weiter steil nach oben zeigt. Jonas Obendorfer zählt innerhalb der Bayernliga-Mannschaft der DJK Gebenbach zu den „Küken“. Und auch wenn seine Einsatzzeiten bis dato noch nicht der Knaller sind: Die DJK setzt weiterhin große Hoffnungen in den 20-jährigen Defensivspieler. Auch deshalb haben sich beide Seiten – Verein und Spieler – jetzt darauf verständigt, den Spielervertrag um ein Jahr zu verlängern.

Jonas Obendorfer wechselte vor einem Jahr vom damaligen Bezirksligisten TuS Schnaittenbach nach Gebenbach und konnte seitdem bereits eine positive Entwicklung zeigen. Im Verein sieht man in den jungen Spieler weiterhin großes Potenzial und traut ihm zu, in Zukunft noch weitere Schritte nach vorne zu machen. Deshalb zeigt sich Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire über die Verlängerung erfreut: „Jonas ist ein junger Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, den wir unbedingt halten wollten. Seit seinem Wechsel hat er bereits eine sehr positive Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und in Zukunft eine wichtigere Rolle für unsere Mannschaft spielen kann“, richtet der Funktionär warme Worte in Richtung des Youngsters.

Der Sprung im vergangenen Winter war freilich ein gewaltiger. Vom Bezirksliga-Letzten wagte Obendorfer den Schritt in die Bayernliga. Neun Mal kam er bislang im Ligabetrieb für die DJK zum Einsatz. Seine Ausbildung genoss der Defensivakteur beim SV Raigering, wo er in der U19-Landesliga spielte. Unter der Woche im Heimspiel gegen den ATSV Erlangen (2:0) durfte Obendorfer immerhin eine halbe Stunde ran. Ob es am morgigen Samstag gegen den TSV Neudrossenfeld noch mehr wird?