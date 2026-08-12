 2026-08-12T04:46:12.593Z

Spielbericht

Jonas Lüers trifft dreifach: TSV Dorfen 2 schlägt FC Hörgersdorf

Testspiel in Dorfen

von Redaktion Erding · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser
Der TSV Dorfen 2 ist vorbereitet auf die neue Saison.
Der TSV Dorfen 2 ist vorbereitet auf die neue Saison. – Foto: IMAGO/Christoph Kinzinger

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Kreisklasse 4
A-Klasse 8
TSV Dorfen II
Hörgersdorf

Die Reserve des TSV Dorfen feierte einen klaren Sieg gegen den FC Hörgersdorf. Jonas Lüers traf dabei in der 18., 68. und 87. Minute.

Sa., 08.08.2026, 16:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen II
FC Hörgersdorf
FC HörgersdorfHörgersdorf
6
2
Abpfiff

TSV Dorfen 2 – FC Hörgersdorf 6:2 (3:1): Der Kreisklasse-Aufsteiger fertigte auch dank eines Dreierpacks von Jonas Lüers (18./68./87.) den A-Klassisten ab. „Im abschließenden Test konnten wir eine überzeugende Leistung abrufen. Wir können am Wochenende selbstbewusst in die Saison starten“, resümierte Dorfens Coach Florian Leins. „Von Anfang an arbeiteten wir konzentriert gegen den Ball. Zunächst fehlte bei uns der letzte Ball, und die Chancen blieben ungenutzt, doch wir wurden immer konsequenter.“ Die weiteren Torschützen für den TSV waren Robiel Gebrai (27.), Lukas Aimer (44.) und Niklas Lüers (84.). Hörgersdorfs Tizian Hopf traf doppelt (8./82.). (fro)