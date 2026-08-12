Jonas Lüers trifft dreifach: TSV Dorfen 2 schlägt FC Hörgersdorf

Der TSV Dorfen 2 ist vorbereitet auf die neue Saison. – Foto: IMAGO/Christoph Kinzinger

TSV Dorfen 2 – FC Hörgersdorf 6:2 (3:1): Der Kreisklasse-Aufsteiger fertigte auch dank eines Dreierpacks von Jonas Lüers (18./68./87.) den A-Klassisten ab. „Im abschließenden Test konnten wir eine überzeugende Leistung abrufen. Wir können am Wochenende selbstbewusst in die Saison starten“, resümierte Dorfens Coach Florian Leins. „Von Anfang an arbeiteten wir konzentriert gegen den Ball. Zunächst fehlte bei uns der letzte Ball, und die Chancen blieben ungenutzt, doch wir wurden immer konsequenter.“ Die weiteren Torschützen für den TSV waren Robiel Gebrai (27.), Lukas Aimer (44.) und Niklas Lüers (84.). Hörgersdorfs Tizian Hopf traf doppelt (8./82.). (fro)