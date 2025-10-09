Jonas Krumm überzeugt beim FC Zell als Allrounder und Anführer

Jonas Krumm ist eine Konstante beim FC Zell. Der Kapitän des Fußball-Bezirksligisten überzeugt auch in einer neuen Rolle. Und frönt nebenbei einer zweiten Leidenschaft.

Mittlerweile ist Jonas Krumm eine Institution beim FC Zell und aus dem Fußballteam der Grün-Weißen nicht mehr wegzudenken. War er nach seinem Wechsel mit leichten Nebengeräuschen vom FC Schönau im Winter 2014/15 zunächst ein halbes Jahr gesperrt gewesen, führte er die Zeller in der darauffolgenden Saison sogleich zur Bezirksligameisterschaft und in die Landesliga. Krumm, Mittelfeldstratege der „Schwaneölf“, der bei einem großen Autozuliefererbetrieb in Wembach als Verfahrensmechaniker arbeitet, ist in Zell heimisch geworden. Fußballerisch und darüber hinaus. Mit Freundin Sarah hat er seinen Wohnsitz in die Wiesentalgemeinde verlegt.

