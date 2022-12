Jonas Kremer traf für den VfB Uerdingen in 17 Spielen 17 Mal Analyse: Neuling Hülser SV hat in der Bezirksliga alle Erwartungen übertroffen, aber auch alle anderen liegen durchaus im Soll. Vorjahresabsteiger VfL Tönisberg hat mit seinem neuformierten Team nach schwachem Beginn das Feld von hinten aufgerollt.

Die Sportplätze haben unter den Winterkapriolen gelitten, die Spielbälle und Trainingsgeräte hat der Platzwart verstaut und die Akteure und Verantwortliche sind in der verdienten Winterpause. Zeit für ein erstes Saisonfazit, nachdem zwei Rückrundenpartien absolviert sind. Beim Zwischenfazit kann deutlich gesagt werden: Ehre wem Ehre gebühret. Wer das behauptet, kommt in der Bezirksliga, Gruppe 3 nicht um den Hülser SV herum. Mit einem tollen Endspurt in der Spielzeit zuvor aus der A-Liga aufgestiegen, rockt das Team von Trainer Andre Wienes nun auch die neue Umgebung.

Der SV Vorst, der im Sommer stark auf den eigenen Nachwuchs gesetzt hat - mit Enre Kizil ging ein wendiger Stürmer -, kam bestens aus den Startlöchern. So nach und nach ging der Truppe von Trainer Johannes Dahms, auch weil das Personal arg knapp wurde, zwar die Puste etwas aus, doch Platz neun direkt hinter Meerbusch II kann sich allemal sehen lassen.

Brüggen mit dem bisher besten Torschützen Nils Bonsels (18), Neuwerk, Wickrath und Waldniel folgen. Keine Überraschung selbst auf den zweiten Blick. Danach aber, als Siebter, kommt mit dem SC Schiefbahn eine. Der hat die Abgänge der Routiniers Lazaros Iliadis und Christian Cichon nicht nur kompensiert, sondern mit Fremdhilfe und eigenen Bordmitteln das Niveau angehoben. Und was Zusammengehörigkeitsgefühl und Kameradschaft betrifft, stehen die Rothosen von der Siedlerallee auf einer Stufe mit den Hülsern. Wohlgemerkt: dies gilt auch für viele andere.

Mannschaftliche Geschlossenheit, oft so dahin gesagt, wird bei der Elf um den starken Keeper Arndt Heidemann im wahrsten Sinne des Wortes praktiziert bzw. gelebt - und die versetzen oft Berge.Ferner fällt auf, dass sich die Torschützen auf viele Spieler verteilen. Ein Plus in Sachen Unberechenbarkeit für den Gegner, wobei Mike Königshausen, bei dem ein oder anderen Konkurrenten schon im Blickpunkt, mit sieben Treffer der bisher beste Vollstrecker ist. Übrigens: Vom zweiten bis vierten Spieltag war der HSV sogar Spitzenreiter, wurde dann von Neuwerk abgelöst, ehe der eigentliche Favorit Fortuna Dilkrath sich nach ganz vorne setzte. Der verlor von den letzten drei Spielen zwar zwei, hat aber immer noch fünf Punkte Vorsprung auf die Hülser, wo vom nächsten Durchmarsch aber wirklich keiner etwas wissen will.

Mit einer Erfolgsserie von vier Siegen hintereinander gegen Ende der Hinrunde hat sich der VfL Willich von weit hinten auf Rang zehn vorgearbeitet. „Dem eigenen Nachwuchs wieder eine Chance“, lautete wie immer die Prämisse. Hier wurden auch, als es nicht wie erhofft lief, die Füße schön still gehalten. Das ist bei der Führung seit Jahren absolut normal ist und was sich auszahlte. Im Sommer wird übrigens Trainer Roland Glasmacher nach vier Jahren den Staffelstab an Dennis Krause weitergeben, der aktuell schon bei ihm im Boot sitzt.

Ganz ähnlich verlief die Saison beim SSV Grefrath. Sein einfaches Mittel, als es stockte: Vertrauen in alles, was den sportlichen Bereich betrifft und Torjäger Michael Funken reaktivieren. Vier Zähler beträgt der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz, was schon ein Polster ist, mit dem die Blau-Weißen gut leben können.

Ebenfalls noch über dem Strich steht Aufsteiger VfB Uerdingen. Er hatte großes Verletzungspech. Waren aber die Leistungsträger an Bord, was leider zu selten der Fall war, konnte jederzeit mitgehalten werden. Aber Trainer Stefan G. Rex ist dabei, den Kader zu ergänzen. Verlass war wie gewohnt auf Jonas Kremer, der in 17 Begegnungen 17 Mal traf.

Etwas daneben lag anfänglich in der Gruppe 4 der VfL Tönisberg. Aber das darf bei der personellen Umwelzung nicht verwundern. Einmal einigermaßen eingespielt und die beiden Trainer Kevin Breuer und David Machnik mit auf dem Platz, wurde das Feld von hinten aufgerollt. Aktuell Platz fünf kann sich daher durchaus sehen lassen. Ganz oben in der Tabelle mussten die lange souverän führenden Gocher mit dem früheren Uerdinger Daniel Beine als Trainer plötzlich um den angepeilten Aufstieg zittern, denn Budberg und der GSV Moers sind harte Konkurrenten.