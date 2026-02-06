Jonas Kotte verstärkt die Außenbahnen des FC Schüttorf 09

– Foto: FC Schüttorf 09

Der FC Schüttorf 09 präsentiert mit Jonas Kotte seinen zweiten Neuzugang für die Saison 2026/27. Der 25-Jährige wechselt vom SV Bad Bentheim in den 09-Sportpark und soll künftig auf den Außenbahnen für zusätzliche Qualität sorgen.

Jonas Kotte kommt von seinem Heimatverein SV Bad Bentheim und bringt reichlich Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit. Für die erste Mannschaft der Burgstädter absolvierte der Linksfuß bislang 148 Pflichtspiele. In dieser Zeit feierte er unter anderem die Meisterschaft in der Bezirksliga und machte 2024 auch beim Vechte-Cup auf sich aufmerksam.

Der 25-Jährige gilt als körperlich präsenter Spieler mit hoher Sicherheit am Ball und ausgeprägtem Offensivdrang auf den Flügeln.

Kotte stand beim FC Schüttorf 09 schon länger auf dem Wunschzettel. Zudem ist er kein Unbekannter im aktuellen Kader: Als ehemaliger Akteur der JSG Obergrafschaft spielte er in der Jugend bereits mit Klümper, Neesen, Pollmann und Groothus zusammen.

Trainer Patrick Wensing sagt zum Transfer:

„Wir sind überglücklich, dass sich Jonas für einen Wechsel zu uns entschieden hat und freuen uns riesig auf ihn ab Sommer im 09-Trikot. Er ist für sein Alter sehr erfahren, war in Bentheim immer ein gesetzter Leistungsträger und wird uns als Linksfuß viele neue Möglichkeiten bieten. Dazu ist er mit vielen Jungs befreundet und passt hervorragend in unsere Mannschaft.“

Der FC Schüttorf 09 freut sich auf den Neuzugang und blickt mit Vorfreude auf den Sommer.