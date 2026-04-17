Jonas Korte verlängert bei BW Papenburg

– Foto: Kevin Baranowski

Wie der Landesligist BW Papenburg via Instagram bekannt gab, wird man auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Jonas Korte bauen können. Der 27-Jährige bleibt bei den Blau-Weißen an Bord..

Korte spielte bereits in der Jugend für Papenburg und machte seine ersten Schritte im Herrenbereich für den SV Surwold in der Bezirksliga. Dort lief er 24 Mal in der Bezirksliga auf, konnte den Abstieg in die Kreisliga jedoch nicht verhindern. Nach zwei Saisons in der Kreisliga dann der Wechsel zu Papenburg.

In seiner zweiten Saison stieg Korte direkt mit Papenburg in die Oberliga auf und war in der Hintermannschaft absoluter Stammspieler. Auch in der laufenden Saison sammelte der 27-Jährige schon 19 Einsätze und startete elf Mal. Eine Vorlage steuerte er bei.