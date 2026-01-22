Jonas Klap verlängert bei Germania Leer

Der VfL Germania Leer kann weiter auf Jonas Klap zählen. Der 18-jährige Stürmer, der bereits in der Hinrunde erste Einsätze in der Herrenmannschaft sammelte, hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Klap gehört weiterhin zur A-Jugend, ist aber fester Bestandteil des Herrenkaders.

Der junge Angreifer gilt als ein sehr großes Sturmtalent in der Region und hat sein Potenzial bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Auch in der Rückrunde soll er eine wichtige Rolle spielen – insbesondere im Abstiegskampf. In der Hinrunde kam er in sechs Spielen zum Einsatz und konnte zwei Tore beisteuern.

Trainer Eickels und Sportlicher Leiter Erhan Colak erklären:

„Wir freuen uns sehr, dass Jonas uns für die neue Saison die Zusage gegeben hat. Wir sind froh, dass er bei uns bleibt – damit ist der nächste junge Spieler aus unserer A-Jugend fest eingeplant.“