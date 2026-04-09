Jonas Immohr wechselt zum SSC Dodesheide

Jonas Immohr spielt ab Sommer beim SSC Dodesheide – Foto: SSC Dodesheide

Der SSC Dodesheide verstärkt sich zur kommenden Saison mit dem 23-jährigen Torhüter Jonas Immohr. Der 23-Jährige wechselt vom Osnabrücker SC in die Bezirksliga und soll beim neuen Klub für zusätzliche Qualität im Kader sorgen.

Jonas Immohr hat sich bislang auf Kreisebene bewährt und strebt nun den nächsten Entwicklungsschritt an. Beim SSC Dodesheide erhält er die Möglichkeit, sich sportlich weiterzuentwickeln und auf höherem Niveau zu etablieren. Mit der Verpflichtung des jungen Keepers reagiert der Verein auf den Bedarf nach Verstärkung auf der Torhüterposition. Immohr bringt neben Spielpraxis auch Entwicklungspotenzial mit und dürfte den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beleben. Der SSC Dodesheide zeigt sich entsprechend zuversichtlich, mit dem Neuzugang frische Impulse setzen zu können, und heißt Immohr im Team willkommen.