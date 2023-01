Jonas Holzweißig verstärkt die U23 FC Homburg II: Neuer Mann fürs Saarlandliga-Team

Nachdem Innenverteidiger Manuel Arnold unsere U23 in der Winterpause verlassen hat, haben die Verantwortlichen mit Jonas Holzweißig eine Verstärkung für die freigewordene Defensivposition gefunden. Der 22-Jährige war bis zuletzt für den FC Bierbach in der Landesliga aktiv. Den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung genoss der gebürtige Homburger bei der SV Elversberg. Dort stieg er 2017 mit der U17 in die B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest auf. In der U19 führte Holzweißig seine Mannschaft in der A-Junioren-Regionalliga Südwest als Kapitän aufs Feld. Im Sommer 2019 rückte der 1,90m große Abwehrspieler in die 2. Mannschaft der SVE in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf, wo er insgesamt 19 Spiele absolvierte und dabei zwei Tore erzielte.