Jonas Holzum hat sein erstes Oberligaspiel für den SV Sonsbeck absolviert. – Foto: Gesthüsen

Jonas Holzum: "Ich trainiere hart und habe immer Hunger auf mehr" Oberliga: Der Ersatztorhüter des SV Sonsbeck über seinen ersten Punktspiel-Einsatz, seine persönlichen Ziele und das Duell gegen Nettetal.

Beim 1:1 in Baumberg hütete Jonas Holzum zum ersten Mal in einem Oberliga-Spiel das Tor des SV Sonsbeck. Der 20-Jährige steht seit seinem Wechsel vom 1. FC Kleve im Sommer im Schatten von Kapitän und Stammkeeper Tim Weichelt. Morgen im letzten Hinrunden-Duell ab 14.15 Uhr daheim gegen Union Nettetal kehrt Holzum zurück auf die Ersatzbank. Am Samstag darauf im letzten Heimspiel in 2022 gegen den SC St. Tönis darf der angehende Bankkaufmann wieder von Beginn an auflaufen.

Herr Holzum, waren Sie überrascht, als Trainer Heinrich Losing Ihnen mitteilte, dass Sie in Baumberg der Startelf angehören werden? JONAS HOLZUM Der Trainer und ich stehen in einem engen Austausch. Er hat mir vor einigen Wochen mitgeteilt, dass ich in Baumberg und gegen St. Tönis spielen werde. Er wollte meine Leistungen in den Trainingseinheiten und Pokalspielen honorieren. Waren Sie sehr nervös? HOLZUM Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich vor Spielen kaum aufgeregt bin. Ich würde es eher als positive Anspannung bezeichnen. Ein gewisses Kribbeln war in Baumberg aber trotzdem da. Sind Sie denn schnell in Sonsbeck angekommen? HOLZUM Ich habe mich sehr schnell in Sonsbeck eingelebt. Die Mannschaft, die Trainer und die Verantwortlichen, insgesamt der Verein, haben mich von Anfang an sehr gut aufgenommen und mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. Wie fällt ihr Vergleich zwischen dem SV Sonsbeck und 1. FC Kleve aus? HOLZUM Ich hatte in Kleve eine super Zeit. Ab der C-Jugend habe ich eng mit Torwarttrainer Alex Polders zusammengearbeitet, dem ich vieles zu verdanken habe. Er hat mein Spiel geprägt. Auch in der ersten Mannschaft hatte ich mit Tobias Schulte-Mattler einen sehr engagierten Torwarttrainer. Die Spielpraxis in der Bezirksliga-Mannschaft war wichtig für meine Entwicklung und das erste Senioren-Jahr sehr lehrreich. In Sonsbeck habe ich auch einen sehr engagierten und familiären Verein vorgefunden, außerdem mit Bernd Vengels einen erfahrenen Torwarttrainer, der schon lange im Geschäft ist. Kommen Sie gut klar damit, sich hinter Tim Weichelt anstellen zu müssen? HOLZUM Die Situation ist nicht neu für mich, da ich in Kleve mit Ahmet Taner auch einen erfahrenen Torwart als Konkurrenten hatte. Tim ist ein feiner Kerl, weshalb die gemeinsame Trainingsarbeit viel Spaß macht.