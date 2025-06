Jonas Holzum: „Beim KFC Uerdingen stimmt das Gesamtpaket“

Jonas Holzum hat eine Entscheidung getroffen. Der Torhüter, in den vergangenen beiden Spielzeit die Nummer eins des Oberligisten SV Sonsbeck, wechselt zum Chaosklub KFC Uerdingen. Der 22-jährige Holzum, der beim 1. FC Kleve ausgebildet wurde und in Rees wohnt, spricht im Interview über seine Ziele beim Insolvenzverein, das Bauchgefühl und Profiambitionen.

JONAS HOLZUM Das Konzept der Freunde und Förderer des KFC Uerdingen hat sich von Anfang an sehr seriös und bodenständig angehört. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und letztendlich auch die positive Fortführungsprognose des Insolvenzverwalters haben mich davon überzeugen können, dass der Verein in der kommenden Saison auf soliden Beinen stehen wird. Hinzu kommt, dass die Gespräche mit den Trainern mich auch von dem gemeinsamen Weg überzeugen konnten. Die Fans und die Grotenburg sind natürlich auch was ganz Besonderes.

Herr Holzum, was war ausschlaggebend für Sie, zu einem Verein zu wechseln, bei dem in der vergangenen Saison das fünfte Insolvenzverfahren eröffnet wurde?

HOLZUM Ich kann in Krefeld unter professionellen Rahmenbedingungen den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und mit einer gut aufgestellten Mannschaft hoffentlich eine gute Rolle in der Oberliga spielen.

Haben Sie keine Sorge, dass Sie monatlich ihrer Aufwandsentschädigung hinterherlaufen müssen? Einige Spieler aus der vergangenen Saison äußerten sogar Existenzängste.

HOLZUM Nein, da eine Voraussetzung für die positive Fortführungsprognose des Insolvenzverwalters war, dass die nötigen Sicherheiten bereits hinterlegt wurden. Die komplette Saison ist ebenfalls durchfinanziert, sodass es nicht mehr dazu kommen kann, dass das Geld am Ende doch knapp wird.

Haben Sie mit dem Sonsbecker und der Uerdinger Vereinsikone Paul Hahn über den KFC gesprochen?

HOLZUM Mit Paul Hahn habe ich bis jetzt noch nicht über den KFC gesprochen.

Sie waren auch bei einigen anderen Vereinen zum Probetraining. Welche Klubs waren das und warum haben Sie sich nicht für einen Wechsel in eine höhere Liga entschieden?

HOLZUM Für mich war wichtig, dass das Gesamtpaket für den nächsten Karriereschritt stimmt. Es musste alles passen mit meinem Beruf, meinem Studium und dem Fußball. Ich bin mit 22 Jahren noch ein junger Torwart. Gerade aus diesem Grund war’s mir sehr wichtig, dass ich weiterhin die Spielpraxis habe, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe lange über den nächsten Schritt mit meinem Berater und meiner Familie nachgedacht und mir viel Zeit gelassen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Spielpraxis, professionelle Rahmenbedingungen und letztendlich auch ein gutes Bauchgefühl ausschlaggebend sind. Genau diese Parameter stimmen für mich beim KFC Uerdingen.

Was machen Sie denn beruflich?

HOLZUM Ich arbeite weiterhin in Teilzeit in einer Bank als Bankkaufmann, um alles mit dem Studium und Fußball unter einen Hut zu bekommen.

Worauf freuen Sie sich beim KFC am meisten?

HOLZUM Ich freue mich erst mal darauf, dass die Vorbereitung bald losgeht und wir uns alle auf und neben dem Platz richtig kennenlernen können. Ich habe Bock auf die nächste Herausforderung für mich und die Spiele in der Grotenburg vor der überragenden Kulisse.

Ziel: Gute Rolle spielen

Was ist das Saisonziel des KFC?

HOLZUM Wir wollen mit einer ambitionierten Mannschaft eine gute Rolle spielen in der Oberliga. Wofür es dann reicht, wird sich am Ende rausstellen.

Plant der Trainer mit ihnen als klare Nummer eins?

HOLZUM Das ist auf jeden Fall der Plan. Unabhängig davon möchte ich natürlich mit Leistungen in den Trainingseinheiten und Spielen die Trainer überzeugen, dass dies der richtige Plan ist.

Was sind Ihre weiteren Ziele in Ihrer Laufbahn?

HOLZUM Ich freue mich auf die nächste Herausforderung in meiner Karriere, möchte jetzt in Krefeld den nächsten Schritt gehen und mich weiterentwickeln. Sportlich ist es weiterhin ein klares Ziel, den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Dafür arbeite ich tagtäglich hart und werde dies auch weiterhin tun.