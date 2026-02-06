Jonas Herter übernimmt ab Sommer beim VfL Treuchtlingen von Julian Erdinger · Heute, 06:36 Uhr · 0 Leser

Zur kommenden Saison übernimmt Jonas Herter das Traineramt beim VfL Treuchtlingen. Er folgt auf Bastian Baumann, mit dem sich der Verein nach vier äußerst erfolgreichen Spielzeiten einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt hat.

Der VfL Treuchtlingen bedankt sich herzlich bei Bastian Baumann für sein außerordentliches Engagement, seine große Leidenschaft für den Verein und das Herzblut, das er sowohl als Trainer als auch als Spieler eingebracht hat. Mit Jonas Herter gewinnt der VfL Treuchtlingen einen neuen Trainer, der nicht nur auf höchstem fußballerischem Niveau aktiv war, sondern auch bereits wertvolle Erfahrungen an der Seitenlinie sammeln konnte. Sein ausgeprägtes Spielverständnis, seine klare Fußballidee sowie insbesondere seine Persönlichkeit und sein zwischenmenschlicher Umgang passen hervorragend zum VfL Treuchtlingen. Der Verein freut sich sehr auf die gemeinsame Zukunft und die neuen Impulse, die Jonas Herter einbringen wird.

Jonas freut sich auf die neue Herausforderung beim VfL und bedankt sich bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen. Bereits nach den ersten Gesprächen sei für ihn klar gewesen, diesen Schritt gehen zu wollen. „Nach vier Jahren unter Baumann übernehme ich eine Mannschaft mit viel Qualität und großem Potenzial“, betont Jonas. „Ich habe große Lust, die Jungs und den Verein auf ihrem weiteren Entwicklungsweg intensiv zu begleiten und zu unterstützen.“ Trainerstationen: