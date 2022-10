Jonas Hermann ist Spieler der Woche von FuPa Württemberg. – Foto: TSV Schlachters/FuPa

Jonas Hermann: "Noch nie sowas gelungen" FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg.

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Ist die Kreisliga A Bodensee Staffel 1 ein Paradies für Stürmer? Es scheint so, denn nachdem Marius Späth am zweiten Spieltag für einen Fünferpack bereits von euch zum Spieler der Woche gevotet wurde, hat es in dieser Woche nun auch Jonas Hermann vom TSV Schlachters geschafft. Der 29-Jährige ist aber auch eine Wucht im Sturm: Hermann gelangen am vergangenen Sonntag gegen die SpVgg Lindau ebenfalls fünf Buden. Damit jagt er seinen Konkurrenten auch im ligaweiten Torjäger-Ranking, doch dass es mit der Kanone in dieser Saison schwer werden dürfte, erklärt er im Interview.

Hallo Jonas, du bist ein absoluter Knipser und wusstest auch gegen die Spvgg Lindau immer, wo du stehen musst. Kann man das eigentlich erlernen oder ist das alles Instinkt bei dir? Jonas Hermann: Klar kann man den Abschluss trainieren, aber vieles kommt wirklich aus der Intuition. Manchmal steht man richtig und manchmal eben nicht. Zur Zeit ist bei mir wieder öfter das Erstere der Fall. Vor ein paar Wochen sah das aber noch ganz anders aus, da habe ich in einem Spiel drei gute Möglichkeiten vergeben. Aber das geht, denke ich, jedem Stürmer so.



Du bist jetzt 29 und kannst bereits auf viele Tore in deiner bisherigen Laufbahn zurückblicken (laut FuPa-Datenbank 171 in 181 Spielen). Gibt es einen Schönsten?

Mein Schwiegervater sagte kürzlich erst, ich komme jetzt ins beste Fussballeralter. Also hoffe ich, noch ein paar Jahre auf dem Niveau spielen zu können. Zum Glück spiele ich aktuell auch schon wieder eine Weile beschwerdefrei. Ein schönsten Treffer lässt sich für mich schwer herauspicken. Einen Emotionalsten könnte ich benennen: Das war klar der Treffer beim Relegationsspiel in der vergangen Saison gegen Isny. Da schießt Adrenalin in den Körper. Ein schönes Tor, an das ich mich noch erinnere, war ein entscheidendes gegen Lindau in meiner ersten Saison bei den Aktiven. Da konnte ich nach einen Dribbling mit meinem schwachen Fuss den Siegtreffer machen. Besonders waren aber natürlich auch die fünf Tore am Wochenende, sowas ist mir bisher auch noch nie gelungen.



Da haben ab der 60. Minute und vor allem nach der roten Karte für Lindau eure Angriffsbemühungen allerdings irgendwann nicht mehr den Weg ins gegnerische Gehäuse gefunden. Habt ihr da gedanklich schon einen Schritt runtergeschaltet und an die anschließende Feier gedacht? Wie war die eigentlich? Ich habe selber am Montag etwas verwundert nochmal die Torreihenfolge angeschaut. Wir haben ja in fast 30 Minunten alle Dinger gemacht. In der ersten und der letzen halben Stunde gingen wir aber jeweils leer aus. Allgemein wollten, glaube ich, alle in der Mannschaft - vor allem die Jungs hinten in der Verteidigung - unbedingt den zehnten Treffer markieren, aber irgendwie waren wir nicht mehr so konzentriert vor dem Tor. Nach dem Spiel hat uns aber keiner übel genommen, dass wir die letzten Chancen vergeben haben. Generell war die Stimmung nach dem Abpfiff nicht so ausgelassen wie bei der ein oder anderen Feier in der Vergangenheit, aber das ist ja auch logisch, wenn man sich so lange darauf vorbereiten kann. Nichtsdestotrotz ist der letzte meines Wissens erst um 10 Uhr morgens aus dem Vereinsheim gegangen.



Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der Knoten bei euch als Mannschaft dann am 5. Spieltag in Tannau geplatzt (2:0), seither habt ihr alles weggehauen. Was macht euch im Moment so stark? Wir freuen uns, dass wir langsam in die Spur von letztem Jahr finden. Der Start nach der langen Relegationssaison war für uns alle schwerer als gedacht. Mit Urlauben, Verletzungen usw. sind wir einfach nicht so richtig in die Spur gekommen und hatten ja auch nur eine verkürzte Vorbereitung. Aber jetzt sind wir wieder voll motiviert und schauen nach vorne. Alle Jungs sind wieder im Training und die Automatismen kommen wieder zurück.

Wenn ihr weiter so spielt, könntet ihr euch in der Spitzengruppe der Kreisliga A Bodensee Staffel 1 festsetzen. Ist das das Saisonziel? Wir müssen jetzt erstmal unsere Form bestätigen. Die nächsten Spiele werden mit Sicherheit schwerer als das letzte. Aber auch da wollen wir mit Selbstvertrauen auftreten und jeweils die drei Punkte mitnehmen. Dann können wir, wenns Richtung Winter und in die Rückrunde geht, eventuell auf Schlagdistanz zu ganz oben sein. Das wird aber auf jeden Fall schwer, weil die beiden Teams ganz oben einen guten Job machen und selbst sehr schwer zu schlagen sind. Die lassen deshalb kaum Punkte liegen. Ich will jetzt keine Erfolgsdefinition aufstellen, aber unser Anspruch ist schon, uns nach oben zu orientieren.



Die letzte Frage soll sich um deine persönlichen Ziele drehen: Holst du in dieser Saison die Torjägerkanone? Das wird eine Mammutaufgabe! Den Spitzenreiter Marius Späth habt ihr ja auch schon interviewt und jede Woche findet man den in der Torschützenliste wieder. Ich habe die Torjägerkanone aber auch nicht als persönliches Ziel ausgerufen, auf dass ich jetzt jedes Jahr hinarbeiten würde. Bisher gab es ja auch immer einen, der noch besser war. Aber wie man auch schon letztes Jahr gesehen hat, kann man die Kanone natürlich noch mit über 30 holen. Also vielleicht kommt ja meine Zeit doch noch, so wie mein Schwiegervater gesagt hat.