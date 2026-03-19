 2026-03-13T07:45:35.464Z

Expertentipp

Jonas Heinreich tippt den 23.Spieltag der Berlin-Liga

Der Trainer von Polar Pinguin gibt eine Prognose ab

von far · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Jonas Heinreich
Jonas Heinreich – Foto: Verein

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 23.Spieltag tippt der Trainer von Polar Pinguin Jonas Heinreich

Jonas Heinreich
Jonas Heinreich – Foto: Verein

SSC Südwest 1947 - FSV Spandauer Kickers
Südwest wirft zu Hause alles rein. Und erkämpft sich mit dem Selbtvertrauen der letzten Wochen einen Punkt.
⚽ mein Tipp: 1:1

Frohnauer SC 1946 - Berliner SC
Umkämpfte Punkteteilung in Frohnau.
⚽ mein Tipp: 2:2

TSV Rudow Berlin - 1. FC Wilmersdorf
Wenn Wilmersdorf Topleistung abruft, dann wird es für Rudow schwierig.

⚽ mein Tipp: 1:4

Berlin Türkspor - Polar Pinguin Berlin
Wir sind bereit und gut eingestellt.
⚽ mein Tipp: 1:2

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV Empor Berlin
Beide Teams haben viele Chancen, aber wenig Ertrag. Spieler des Spiels werden die Torhüter.

⚽ mein Tipp: 0:0

VfB Fortuna Biesdorf - TSV Mariendorf 1897
Mariendorf holt mit einer souveränen und aufmerksamen Leistung 3 Punkte.
⚽ mein Tipp: 0:2

VSG Altglienicke II - Füchse Berlin
Altglienicke kommt weiterhin nicht in Tritt.
⚽ mein Tipp: 0:3

SV BW Hohen Neuendorf - SC Charlottenburg
SCC bleibt cool und Füchsen auf den Fersen.
⚽ mein Tipp: 0:2

SC Staaken - SFC Stern 1900
Staaken ist mittlerweile ein sehr stabiles Team. Mit dem Heimvorteil gewinnen sie knapp.
⚽ mein Tipp: 3:2

Wer ist Jonas Heinreich?