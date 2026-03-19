Jonas Heinreich tippt den 23.Spieltag der Berlin-Liga

Jonas Heinreich – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 23.Spieltag tippt der Trainer von Polar Pinguin Jonas Heinreich

SSC Südwest 1947 - FSV Spandauer Kickers Südwest wirft zu Hause alles rein. Und erkämpft sich mit dem Selbtvertrauen der letzten Wochen einen Punkt. ⚽ mein Tipp: 1:1

TSV Rudow Berlin - 1. FC Wilmersdorf Wenn Wilmersdorf Topleistung abruft, dann wird es für Rudow schwierig.

Frohnauer SC 1946 - Berliner SC Umkämpfte Punkteteilung in Frohnau. ⚽ mein Tipp: 2:2

⚽ mein Tipp: 1:4

Berlin Türkspor - Polar Pinguin Berlin

Wir sind bereit und gut eingestellt.

⚽ mein Tipp: 1:2

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV Empor Berlin

Beide Teams haben viele Chancen, aber wenig Ertrag. Spieler des Spiels werden die Torhüter.



⚽ mein Tipp: 0:0

VfB Fortuna Biesdorf - TSV Mariendorf 1897

Mariendorf holt mit einer souveränen und aufmerksamen Leistung 3 Punkte.

⚽ mein Tipp: 0:2

VSG Altglienicke II - Füchse Berlin

Altglienicke kommt weiterhin nicht in Tritt.

⚽ mein Tipp: 0:3

SV BW Hohen Neuendorf - SC Charlottenburg

SCC bleibt cool und Füchsen auf den Fersen.

⚽ mein Tipp: 0:2

SC Staaken - SFC Stern 1900

Staaken ist mittlerweile ein sehr stabiles Team. Mit dem Heimvorteil gewinnen sie knapp.

⚽ mein Tipp: 3:2

Wer ist Jonas Heinreich?