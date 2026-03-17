Jonas Grundner wunderbar

Konnte gleich beim ersten Spiel im Neuen Jahr jubeln. Die Mannschaft des FC Grünthal

Der FC Grünthal ist mit einem späten Treffer erfolgreich in die Frühjahrsrunde der Fußball-Kreisliga gestartet. Am 19. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Mario Sinicki in Unterreit knapp mit 1:0 gegen den ASV Großholzhausen durch und grüßt somit weiterhin von Platz zwei der Tabelle. Mit bislang nur zwei Niederlagen in 15 Partien hofft das Team auf ein Fortsetzung dieser bislang so grandiosen Saison …

Zu Beginn tasteten sich beide Teams auf dem für die Jahreszeit gut bespielbaren Platz zunächst ab. In der Anfangsphase fehlten auf beiden Seiten die zwingenden Aktionen im letzten Drittel, sodass sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen abspielte.

Die erste nennenswerte Möglichkeit gehörte der Heimelf. Nach einem guten Zuspiel von Ahmed Sabic setzte sich Samuel Grundner auf dem Flügel durch und lief alleine auf ASV-Keeper Valentin Franz zu. Allerdings versprang ihm der Ball leicht, wodurch er an Tempo verlor. Seine Hereingabe erreichte dennoch Michael Hochrinner, der aus rund 14 Metern abschloss, den Ball jedoch nicht im nahezu leeren Gästetor unterbringen konnte.

Wenig später folgte die nächste strittige Szene im Strafraum der Gäste. Jonas Grundner setzte Felix Zeiser hervorragend in Szene, der beim Versuch zum Abschluss vom herausstürmenden Torhüter zu Fall gebracht wurde. Ob der Keeper zuerst den Ball oder den Fuß des Angreifers traf, ließ sich nicht eindeutig erkennen. Schiedsrichter Sebastian Busch, der die Partie insgesamt etwas kleinlich, aber jederzeit souverän leitete, entschied auf Weiterspielen.

Mit einem torlosen Unentschieden ging es schließlich in die Pause. Trotz der kühlen Witterung war der Sportplatz ordentlich gefüllt, darunter auch rund 30 mitgereiste Anhänger aus Großholzhausen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Tabellenzweite aus Grünthal zunehmend die Kontrolle und brachte mehr Ruhe in sein Spiel. Etwa zwanzig Minuten nach Wiederanpfiff ergaben sich zwei gute Gelegenheiten für die Gastgeber. Zunächst wurde Samuel Grundner von seinem Cousin Jonas mustergültig bedient und tauchte frei vor dem Tor auf, stand jedoch hauchdünn im Abseits. Kurz darauf versuchte es Matthias Huber aus gut 20 Metern, sein gefährlicher Abschluss wurde jedoch zur Ecke abgewehrt.

Mit zunehmender Spielzeit erhöhte die Defensive um Abwehrchef Philipp Asenbeck den Druck nach vorne, während beim ASV langsam die Kräfte nachließen. In der 74. Minute kam es dann zu einem Schreckmoment: Der kurz zuvor eingewechselte Fabian Karl blieb im Rasen hängen und ging mit einem lauten Schrei zu Boden. Die Partie wurde kurz unterbrochen. An dieser Stelle gute und schnelle Genesung an „Guru“.

Die Grünthaler ließen sich davon jedoch nicht aus dem Rhythmus bringen und drängten weiter auf die Führung. In der 85. Minute hatten die Heimfans bereits den Torjubel auf den Lippen: Ahmed Sabic setzte Fabian Mörwald stark in Szene, dessen präzise Hereingabe Jonas Grundner am Fünfmeterraum erreichte. Der Ball versprang jedoch im letzten Moment und Torhüter Franz konnte klären.

Als sich viele bereits mit einem torlosen Remis abgefunden hatten – die Nachspielzeit begann nach 90 Minuten – folgte der entscheidende Angriff. Ahmed Sabic spielte erneut einen präzisen Pass auf Jonas Grundner. Dessen Schuss wurde leicht abgefälscht und schlug unhaltbar flach im rechten Eck ein – der umjubelte Treffer zum 1:0 für den FCG.

Trainer Mario Sinicki nach der Partie:

„Man hat gemerkt, dass Großholzhausen ab Mitte der zweiten Hälfte etwas die Kräfte verlassen haben. Wir haben uns das Tor am Ende verdient. Ärgerlich sind allerdings einige Gelbe Karten wegen Meckerns oder Forderns – das müssen wir abstellen. Insgesamt hat man gemerkt, dass es unser erstes Punktspiel nach der Pause war. Die Abläufe brauchen noch etwas, aber das sind Spiele, die man auch erst einmal so gewinnen muss.“

Zwei weitere Heimspiele folgen: Am Sonntag kommt Westerndorf – nächste Woche am Mittwoch zudem Tüßling …