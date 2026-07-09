Jonas Griep trifft dreifach: Clusorth dreht das Spiel

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz?

Dann meldet euch gerne bei uns, wir zaubern daraus einen feinen Spielbericht!

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Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken!