Jonas Griep trifft dreifach: Clusorth dreht das Spiel

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz?
Dann meldet euch gerne bei uns, wir zaubern daraus einen feinen Spielbericht!
Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken!
Der BV Clusorth-Bramhar hat sein Testspiel gegen Flechum mit 4:2 gewonnen. Dabei mussten die Gastgeber zunächst einem frühen Rückstand hinterherlaufen, fanden aber schnell zurück in die Partie. Nico Gudewill brachte Flechum nach zwölf Minuten in Führung, ehe Tobias Griep per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Jonas Griep das Kommando. Mit einem Doppelschlag in der 49. und 52. Minute drehte er die Begegnung zugunsten des BV Clusorth. Flechum verkürzte durch Bernhard Uphaus noch einmal auf 3:2, doch Jonas Griep machte mit seinem dritten Treffer des Tages in der 85. Minute den 4:2-Endstand perfekt.
Dass Jonas Griep bereits in der Vorbereitung wieder seinen Torriecher unter Beweis stellt, dürfte dem BV Clusorth Mut für die kommende Saison machen.