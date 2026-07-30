Jonas Görlach wechselt in Saulheim vom Feld ins Tor

Dass die jungen Spieler nicht verbrannt wurden, beweist der Umstand, dass zwei Händevoll in dieser Runde zu ihm in die Zweite Mannschaft wechselten. Einen größeren Vertrauensbeweis hätten sie nicht liefern können. Und die, die aus Altersgründen bleiben mussten, müssen auch nicht auf Görlach verzichten. Er betreut auch die A-Junioren weiter - zusammen mit Jan Bootz (Görlach: „Er ist Gold wert“).

Ohne Bootz könnte Görlach die Doppelfunktion nicht stemmen. Sie ist in Anbetracht der weiteren Aufgaben ohnehin schon fordernd. Görlach bringt sich jedoch gerne ein: „Der FSV Saulheim, das ist mein Verein“, betont er. So sehr, dass er sich sogar vorstellen könnte, der Präsident des Traditionsvereins zu werden.