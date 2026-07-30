Jonas Görlach wechselt in Saulheim vom Feld ins Tor

Saulheim. Jonas Görlach ist das, was man einen Fußball-Verrückten nennt: Idealist und für alles zu begeistern, was mit dem runden Leder zu tun hat. Nunmehr steht der 27-Jährige, der als Jugendlicher seinen Schweiß in den Talentschuppen von Mainz 05 und Wormatia Worms vergoss, sogar im Tor. Eine neue Rolle für den ehemaligen Flügelflitzer vom TSV Gau-Odernheim und RWO Alzey.
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Seit nunmehr vier Jahren ist Görlach beim FSV Saulheim daheim. Erst kickte er im Bezirksliga-Team mit, später mit Herzblut in der zweiten Mannschaft. Obendrein übernahm er die A-Junioren als Trainer und führte sie vorvergangene Saison zusammen mit Christian Becker in die Verbandsliga - es war der größte Erfolg der Fußballer von der Mühlbachaue. Und, wenn „es die Stadt mal nicht schafft, kümmere ich mich auch um die Plätze“, erzählt der Enthuasiast.
Zu dieser Saison streift er nun die Torhüterhandschuhe über. „Das hat viele Gründe“, schildert der Twen. Einer davon: Acht Spieler aus der Jugend rücken in die zweite Mannschaft des FSV (B-Klasse Mainz-Bingen/Alzey) auf. Mit seinen ehemaligen Auszubildenden gemeinsam auf dem Platz stehen und um Punkte zu spielen, wirkte reizvoll. Außerdem gab es eine Vakanz auf dieser Position. Ja, und er hütete vor Jahren schon den Kasten. Damals in der E-Jugend, als er bei TuS Wörrstadt mit dem Fußball startete.
„Das lag mir“, erinnert er sich. Eine Einschätzung, die der heutigen gleicht. Nach acht Einheiten mit den Saulheimer Torhütertrainern Michael Geiß-Hein und Jannik Gerlach stand Görlach schon mehrfach in der Kiste. Die Debüts gegen die A-Klassisten SG Spiesheim/Albig und SV Orlen verliefen prächtig, sagt er. 120 Minuten spielte er zu Null.: „Obwohl da drei, vier Dinger dabei waren, die nicht einfach zu halten waren.“ Ganz dicke Patzer dürfte er sich ohnehin nicht erlauben. Schließlich ist Görlach nicht nur der Keeper des ambitionierten B-Ligisten, sondern auch deren (Spieler-)Trainer. Das verpflichtet.
Diese Rolle fiel ihm beinahe naturgemäß zu, nachdem sich Ex-Coach Dennis Scharffe mit dem Ende vergangener Saison aus privaten Gründen zurückzog. Beim FSV, skizziert Görlach weiter, ist es üblich, dass dann der nachgeordnete Coach als Nachfolger favorisiert wird. In dem Fall war das Görlach als A-Jugendtrainer - und der sagte „Ja“. Die Zweite mache Freude. Das weiß Görlach aus seiner Erfahrung als Mitspieler. Altersdurchschnitt 22,8 Jahre, mit Ausnahme von vier Fußballern ausnahmslos Spieler aus der Saulheimer Schule im Kader. Das ist ganz nach dem Geschmack des 28-Jährigen.
Genau wie die Kameradschaft, die er in diesem „sehr ambitionierten Team“ schätzt. Dieses soziale Element sucht Jonas Görlach. Auch dafür hat er seine erfolgversprechende Karriere sausen lassen. Dem Idealisten fehlte die Leidenschaft, um dem höherklassigen Fußball sein Leben unterzuordnen. Da macht er keinen Hehl draus. Stattdessen sei er zu der Erkenntnis gelangt: „In der Ober- und Verbandsliga kann ich nicht mein Geld für den Lebensunterhalt verdienen - dann kann ich auch unten spielen“, lautet sein Credo.
Einen sehr guten Ruf genießt er in Fußball-Kreisen trotzdem. Das ist ein dickes Pfund, das Görlach gerade in der Jugendarbeit in die Waagschale werfen kann. Und wegen dem auch viele junge Fußballer gerne von ihm trainiert werden. Das war einer der Schlüssel, weshalb der FSV Saulheim in der zurückliegenden Saison die A-Junioren-Verbandsliga erreicht hatte. Auch wenn es nach dieser Runde wieder talwärts ging, glaubt Görlach, dass die Runde die Jungs weitergebracht hat. „Wir haben das Maximum für Saulheim rausgeholt. Und den einen oder anderen Großen geärgert“, reflektiert er.
Dass die jungen Spieler nicht verbrannt wurden, beweist der Umstand, dass zwei Händevoll in dieser Runde zu ihm in die Zweite Mannschaft wechselten. Einen größeren Vertrauensbeweis hätten sie nicht liefern können. Und die, die aus Altersgründen bleiben mussten, müssen auch nicht auf Görlach verzichten. Er betreut auch die A-Junioren weiter - zusammen mit Jan Bootz (Görlach: „Er ist Gold wert“).
Ohne Bootz könnte Görlach die Doppelfunktion nicht stemmen. Sie ist in Anbetracht der weiteren Aufgaben ohnehin schon fordernd. Görlach bringt sich jedoch gerne ein: „Der FSV Saulheim, das ist mein Verein“, betont er. So sehr, dass er sich sogar vorstellen könnte, der Präsident des Traditionsvereins zu werden.