Jonas Gall schießt Bad Heilbrunn im Kellerduell zum 2:0-Sieg

Doppeltorschütze Jonas Gall (2.v.re.) hatte bedeutenden Anteil am 2:0-Sieg des SV Bad Heilbrunn in Ohlstadt. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Bad Heilbrunn gewinnt gegen Ohlstadt und verschafft sich Luft. Doch Trainer Walter Lang warnt vor trügerischer Sicherheit.

Ob Jonas Gall auf der Heimfahrt an den Krebsenbach eine Runde springen ließ, ist nicht überliefert. Tatsache aber war, dass der flinke Offensivspieler am Donnerstagabend den Unterschied in einem mäßigen, gleichwohl bedeutungsschwangeren Nachholspiel der Bezirksliga Süd machte. Per Doppelpack bescherte Gall dem SV Bad Heilbrunn einen 2:0-Sieg und drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

„Die Punkte tun uns gut, aber der Weg ist weiterhin nicht vorbei“, warnt Walter Lang vor trügerischer Sicherheit. „Schaut in der Tabelle super aus, aber wir haben mit Raisting und Geiselbullach noch beide direkte Konkurrenten.“ Auf einen Showdown am Olchinger Stadtrand möchte es der HSV freilich nicht ankommen lassen. Dafür wären am kommenden Sonntag gegen den MTV München Argumente notwendig.

In Ohlstadt zeigten sich die Heilbrunner nachweislich nicht von ihrer Schokoladenseite. „Kann man an einem Donnerstag auf d’Nacht in Ohlstadt aber auch nicht erwarten.“ Ohnehin begann der Spieltag nicht so richtig toll, weil mit Andre Tiedt (krank) und Max Schnitzlbaumer (Zerrung) „zwei wichtige Schienenspieler“ kurzfristig ausfielen. Ersetzt durch Anton Krinner auf nicht angestammter Position und Luis Meisl nach längerer Krankheit. „Ist natürlich nicht ideal“, gibt Lang zu bedenken. Mit entsprechender Eloge an sein Team. „Umso bemerkenswerter, dass wir das Spiel gezogen haben.“ Die Tendenz ging aufgrund der Chancenarmut auf beiden Seiten in Richtung typisches 0:0-Spiel oder ähnlich torarmem Unentschieden.

Im ersten Abschnitt rauschte Dominik Hoch an einer Freistoßflanke von Gall vorbei. Auf der anderen Seite fehlten Maxi Schwinghammer zwei Fußspitzen, um die Hereingabe von Simon Nutzinger ins Tor zu lenken. Beinahe wäre Tom Pföderl auf dem Ohlstädter Scoreboard aufgetaucht. Sein Zugriff bei einer scharfen Hereingabe war nicht weit entfernt vom Selbsttor. Spiele dieser Güteklasse werden bekanntlich nicht selten durch eine ganz spezielle Aktion, zumeist einen Standard, entschieden. Den holte Dominik Hoch gegen Vincent Finkert raus. Gall legte sich den Ball 18 Meter vor dem SVO-Tor zurecht und zwirbelte ihn mit der perfekten Melange aus Präzision und Tempo neben den Innenpfosten.

Bis Gall in der Nachspielzeit einen Heilbrunner Gegenzug ins leere Tor vollendete, hatten die Gäste zwei oder drei brenzlige Momente zu überstehen. HSV-Co-Trainer Klaus Kronschnabel blickte mehrfach ungeduldig auf die Uhr, ehe er um 20.53 Uhr endlich jubeln durfte.