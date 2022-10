Jonas Fuchs knipst in Kreisklasse wie seine Vorbilder einst beim HSV TAGEBLATT Fußballer der Woche

Nach sechs Niederlagen gewann Hammah mit 5:2 gegen den TSV Wiepenkathen III und vergrößerte den Abstand auf die Abstiegsplätze. „Das war wichtig für die Mentalität. In den letzten Wochen haben wir das oft selber verbockt“, sagt er. Besonders sehenswert: Bei einer Ecke drehte Fuchs den Ball direkt ins Tor, 4:1.

„Das habe ich schon oft probiert und jetzt hat’s geklappt“, sagt der 23-jährige Rettungssanitäter. Überhaupt ist Fuchs, aktuell elf Saisontore in der Liga, der „Vollstrecker“ in seiner Mannschaft, sagt Trainer Michael Breuer: „Jonas ist sehr abschlussorientiert und ehrgeizig. Es nervt ihn, wenn er nicht trifft.“ Fuchs spielt bereits von klein auf Fußball in Hammah.

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballfeld?

Jonas Fuchs: Das Bezirkspokalfinale mit der U16. Wir haben zwar verloren, aber es war eine tolle Erfahrung.