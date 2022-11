Jonas Dulle sehr wichtig für den SV Polle

Jonas Dulle war am gestrigen Abend ein Schlüsselspieler für den SV Polle, der beim SV Grenzland Twist II mit 3:0 gewann. Es war ein Spiel, in dem die Gäste besser spielten und mit einem 0:1 in die Pause gingen. Dulle traf in einem wichtigen Moment, nämlich kurz vorm Ende der ersten Halbzeit.