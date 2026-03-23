🖤❤️ Jonas Brünner verstärkt die Außenbahn der Victoria

Mit Jonas Brünner hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 verpflichtet. Der 22-Jährige soll künftig vor allem auf den Außenbahnen in Abwehr und Mittelfeld für zusätzliche Optionen sorgen.

Jonas bringt bereits erste Erfahrung im Seniorenbereich mit und ergänzt den Kader mit einem flexiblen Profil. Gerade seine Einsatzmöglichkeiten auf der Außenbahn machen ihn für die Schwarz-Roten besonders interessant, weil er sowohl defensiv stabil agieren als auch im Spiel nach vorne wichtige Wege gehen kann.