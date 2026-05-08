Jonas Blöchl aus 60 Metern: Das Graineter Meisterstück?

Grainet, wie es tanzt. Grainet, wie es feiert. – Foto: Liveticker Luca Luca

Ist das bereits das Groaninga Meisterstück? Im SVG-Duell gewann die Gastinger-Truppe am Freitagabend mit 3:1 in Garham. Wieder einmal mit einer Besonderheit: Denn das vorentscheidende 2:1 erzielte Jonas Blöchl, der sich auch schon als Aushilfskraft zwischen den Pfosten Lorbeeren verdient hat, aus gut und gerne 60 Metern. Weil Ruhmannsfelden zum Auftakt des 29. Spieltages verloren hat, kann nur noch Deggendorf am Samstag die vorzeitige Meisterfeier am Glasbach zunichte machen.

Florian Wurm (Co-Trainer, Grainet): "Was soll man sagen? Verdienter Sieg! Und das ist nicht einmal übertrieben. Wir hatten 4,5 hundertprozentige Chancen. Garham ist zwar besser ins Spiel gekommen und ist durch einen Fernschuss in Führung gegangen. Wir haben eine Zeitstrafe überstanden und eine zähe Phase nach der Pause. Dann haben wir das Spiel aber in die Hand gekommen. Jonas Blöchl mit einem Tor aus 60 Metern hat uns dann erlöst. Schauen wir mal, was Mauth morgen macht. Auf alle Fälle freuen wir uns auf das Heimspiel am kommenden Wochenende vor unseren überragenden Fans!"

Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "Wir sind richtig gut gestartet und haben folgerichtig das 1:0 gemacht. Eigentlich waren wir richtig gut dabei - und mit der ersten Aktion von Oberdiendorf bekommen wir den Ausgleich. Man hat einfach gemerkt, dass eine gewisse Unsicherheit da ist. Den letzten Druck haben wir einfach nicht auf den Platz gebracht. Nach der Pause: Die riesengroße Chance von Felix Brunner, wie nicht vollendet wird. Und im Gegenzug kassieren wir das 1:2. Dennoch haben wir munter weitergespielt. Bezeichnend für die Rückrunde: Wir investieren viel, aber in der letzten Konsequenz sind wir nicht da. Am Ende ein verdienter Auswärtssieg! Die Saison ist gelaufen. Aber wir werden gestärkt aus dieser Runde herauskommen."