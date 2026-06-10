Jonas Becker: „Was mich in Berlin am meisten nervt"

Mit dem 3:1-Heimsieg gegen den Berliner SC sicherte sich der TSV Rudow den Klassenerhalt in der Berlinliga. Innenverteidiger Jonas Becker (Füchse, BFC Preussen und Viki Jungend) gehörte dabei zu den prägenden Akteuren und wurde anschließend sowohl in die Elf der Woche als auch zum FuPa-Spieler der Woche gewählt. Im Interview spricht der 24-Jährige über die schwierigen Wochen im Abstiegskampf, die besondere Atmosphäre in Rudow und seine sportlichen Ziele.

Jonas, wie groß ist die Erleichterung darüber, dass ihr den Klassenerhalt geschafft habt?

Ja, auf jeden Fall. Wir haben leider durch das Urteil drei Punkte abgezogen bekommen und waren dadurch wieder voll im Abstiegskampf dabei. Den Druck haben wir natürlich alle gespürt und wahrscheinlich hat man diesen bei uns auch in den letzten Spielen gesehen. Umso glücklicher und erleichterter waren wir, als wir am vergangenen Freitag bei unserem letzten Heimspiel gegen den Berliner SC 3:1 gewinnen konnten und uns den Klassenerhalt sichern konnten.

Was zeichnet den TSV Rudow besonders aus?

Uns zeichnet aus, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können. Wir haben großartige Qualitäten und ein durchmischtes Team mit älteren erfahrenen und jüngeren hungrigen Spielern. Wir besitzen eine starke Mentalität und jeder Spieler trägt seinen Anteil bei. Zudem sind wir ein sehr harmonisches Team. Wir verstehen uns alle sehr gut und haben sehr viel Spaß untereinander.

Wo liegt für dich der größte Unterschied zu deinen früheren Stationen bei Preussen und den Füchsen?

Für mich der deutlich kürzere Fahrweg zum Trainingsplatz. Ich wohne direkt in der Nähe.

Wirst du auch in der kommenden Saison für Rudow spielen?

Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.

Welcher Verein war für dich immer ein Traumziel?

Ich wollte schon immer für den FC Bayern München spielen. Seitdem ich mit dem Fußballspielen angefangen habe, bin ich Fan und schaue so gut wie jedes Spiel. Und als Berliner bin ich selbstverständlich Fan von Hertha BSC und würde mich freuen, wenn sie wieder in der 1. Bundesliga spielen würden.