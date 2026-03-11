Jonas Baumbach neuer Vorsitzender von Concordia Rheinberg

Einigen Mitgliedern von Concordia Rheinberg war auf der Jahreshauptversammlung anzusehen, dass sie sich große Sorgen um die Zukunft des einzigen reinen Fußballklubs der Stadt machen. Kernthema auf dem Treffen im Vereinsheim an der Xantener Straße war die Sanierung der Sportanlage. Aktuell sind beide Rasenplätze nicht bespielbar. Ausführlicher gesprochen wurde auch über die erste Mannschaft und den Vorstand, der sich neu aufstellen musste.
Die alte Führungsspitze um Dennis Tenge, seit der Vereinsfusion 2020 Vorsitzender der Concordia, trat aus privaten Gründen nicht mehr an. Seinen Job übernimmt fortan Jonas Baumbach, bis dahin Geschäftsführer. Sein Nachfolger wiederum ist Henrik van de Mötter, 2. Vorsitzender für Frank Baumbach nun sein älter Bruder Lukas van de Mötter. Der Posten von Kassierer Marc Kobs konnte nicht neu besetzt werden.
Als es um die Sanierung der Platzanlage ging, konnte der 32-jährige Baumbach den 35 anwesenden Mitgliedern keine zufriedenstellenden Antworten geben. Bauherr ist die Stadt, und die bemüht sich aktuell um Fördermittel vom Bund fürs Millionen-Projekt. Demnach steht auch der Zeitpunkt des Baustarts weiterhin nicht fest. Baumbach: „Bis Ende April soll wohl eine Antwort aus Berlin vorliegen. Wir hoffen, dass wir mit einer dann Anfang 2027 fertiggestellten Anlage einen Neustart für unseren Verein machen können.“
Denn der aktuelle Zustand der Anlage sei kein Argument, neue Jugend- oder Seniorenfußballer zum Innenstadtverein zu locken. Rund 170 Mitglieder hat die Concordia aktuell. Baumbach bemerkte: „Wenn man bedenkt, dass der erste Ratsbeschluss zur Sportplatz-Sanierung von 2019 ist, dann ist es schon traurig, was bisher in die Tat umgesetzt wurde. Bei der Fusion damals sind wir davon ausgegangen, dass der Platz 2026 längst fertig ist.“
Da die Rasenplätze in Rheinberg nicht bespielbar sind, wird die A-Liga-Mannschaft beim TuS Borth trainieren. Baumbach: „Die Heimspiele sollen weiter bei uns auf Asche stattfinden.“ Die C-Liga-Truppe werde auf die Anlage des SV Orsoy ausweichen. „Sportlich sind die beiden Mannschaften im Soll“, meinte der neue Vorsitzende.
Die „Reserve“ werde in der nächsten Saison mindestens mit einem 25-Mann-Kader in der C-Liga antreten. Sorgen bereitet dem neuen Vorsitzenden die Zukunft des A-Liga-Teams, in dem er selber spielt. Da wird’s einen gewaltigen personellen Aderlass geben.
Die Trainersuche war bislang noch nicht erfolgreich. Manfred Wranik, der aktuelle Coach, hört im Sommer auf. Aktuell sieht’s danach aus, dass der Abstieg sportlich vermieden werden kann. „Wir bleiben unserer Linie treu und werden Spielern der ersten Mannschaft weiterhin kein Geld zahlen“, so Baumbach zur Kaderplanung.