Jonas Baumbach neuer Vorsitzender von Concordia Rheinberg

Als es um die Sanierung der Platzanlage ging, konnte der 32-jährige Baumbach den 35 anwesenden Mitgliedern keine zufriedenstellenden Antworten geben. Bauherr ist die Stadt, und die bemüht sich aktuell um Fördermittel vom Bund fürs Millionen-Projekt. Demnach steht auch der Zeitpunkt des Baustarts weiterhin nicht fest. Baumbach: „Bis Ende April soll wohl eine Antwort aus Berlin vorliegen. Wir hoffen, dass wir mit einer dann Anfang 2027 fertiggestellten Anlage einen Neustart für unseren Verein machen können.“

„Traurig, was bisher in die Tat umgesetzt wurde“

Denn der aktuelle Zustand der Anlage sei kein Argument, neue Jugend- oder Seniorenfußballer zum Innenstadtverein zu locken. Rund 170 Mitglieder hat die Concordia aktuell. Baumbach bemerkte: „Wenn man bedenkt, dass der erste Ratsbeschluss zur Sportplatz-Sanierung von 2019 ist, dann ist es schon traurig, was bisher in die Tat umgesetzt wurde. Bei der Fusion damals sind wir davon ausgegangen, dass der Platz 2026 längst fertig ist.“

Da die Rasenplätze in Rheinberg nicht bespielbar sind, wird die A-Liga-Mannschaft beim TuS Borth trainieren. Baumbach: „Die Heimspiele sollen weiter bei uns auf Asche stattfinden.“ Die C-Liga-Truppe werde auf die Anlage des SV Orsoy ausweichen. „Sportlich sind die beiden Mannschaften im Soll“, meinte der neue Vorsitzende.