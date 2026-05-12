„Jonah Hellmers war der entscheidende Unterschied“

– Foto: Christoph Kulhoff

„Gegen Stuhr war es eigentlich ein gutes Spiel. Über weite Strecken war es ein typisches 0:0-Spiel“, sagte Hüneke. „Beide Mannschaften standen defensiv gut und haben nur wenige Torchancen zugelassen.“

Der FC Gessel-Leerssen hat am 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 0:3 beim TV Stuhr verloren. Das Ergebnis fiel dabei aus Sicht von Trainer Maik Hüneke deutlicher aus, als es der Spielverlauf hergab.

Die Führung der Gastgeber fiel kurz vor der Pause dennoch aus einer Situation heraus, die Gessel-Leerssen eigentlich bereits kontrolliert hatte. „Nach einer Flanke will unser Torwart den Ball eigentlich sicher abfangen, lässt ihn aber durch die Hände rutschen, sodass Stuhr kurz vor der Halbzeit in Führung geht“, erklärte Hüneke. Tobias Lott nutzte die Szene zum 1:0 (41.).

Nach dem Seitenwechsel sah Hüneke seine Mannschaft zunächst im Vorteil. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich besser im Spiel und hatten drei richtig gute Chancen auf den Ausgleich.“ Besonders die Chancenverwertung ärgerte den Trainer: „Einmal laufen wir allein auf den Torwart zu und scheitern im Eins-gegen-eins, danach legen wir zweimal quer, nutzen die Situationen aber ebenfalls nicht. Da muss eigentlich der Ausgleich fallen.“

Stattdessen entschied Stuhr die Partie in der Schlussphase. „Stattdessen bekommen wir das 0:2 nach einem stark geschossenen Freistoß von Jonah Hellmers.“ Auch vor dem 0:3 war Hellmers entscheidend beteiligt: Seinen Freistoß verlängerte Karim Bockau zum Endstand ins Tor.

Für Hüneke lag der Unterschied letztlich vor allem in der individuellen Qualität bei Standardsituationen. „Wenn man ehrlich ist, war Jonah Hellmers mit seiner individuellen Qualität bei Standardsituationen der entscheidende Unterschied in diesem Spiel.“ Insgesamt habe er dennoch eine ausgeglichene Partie gesehen: „Ich würde sogar sagen, dass wir insgesamt leichte Vorteile hatten.“

Entsprechend fiel auch sein Fazit aus: „Deshalb wäre ein Unentschieden wahrscheinlich das gerechteste Ergebnis gewesen.“ Entscheidend sei letztlich die mangelnde Chancenverwertung gewesen: „Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt, und Stuhr hat die Qualität von Jonah Hellmers effektiv eingesetzt.“

Durch den Heimsieg verbessert sich der TV Stuhr auf 21 Punkte und wahrt damit die Chancen auf den Klassenerhalt. FC Gessel-Leerssen bleibt mit fünf Punkten weiterhin abgeschlagen Tabellenletzter.

TV Stuhr – FC Gessel-Leerssen 3:0

TV Stuhr: Finn Bang, Finn Arnhold, Tobias Lott, Felix Harcon Schumann, Yannick Evers, Byron Lee Garcia, Theo Fichtner (67. Ozan Celik), Pardes Khil (84. Benjamin Enoch Thies), Jesco Wehrhahn (74. Arlind Durguti), Jonah Hellmers, Karim Bockau - Trainer: Stephan Stindt

FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Oliver Mauk, Ole Ehlers, Fynn-Luca Stöver, Yannik Kaschel, Florian Zimpelmann, Maris Beuke, Jonas Lohmann, Arne Wolter (78. Marc Malguth), Linus Wichmann (78. Daniel Martin), Ben Ehlers - Trainer: Maik Hüneke

Schiedsrichter: Benno Zelzner

Tore: 1:0 Tobias Lott (41.), 2:0 Jonah Hellmers (79.), 3:0 Karim Bockau (81.)