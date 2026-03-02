Jona Wassen ist der große Held des Kevelaerer SV

Alemannia Pfalzdorf hat die Chance verpasst, sich im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 4, etwas Luft zu verschaffen. Im Heimspiel gegen den Kevelaerer SV mussten sich die Gastgeber nach einem späten Gegentreffer mit einem Punkt begnügen. Statt der erhofften drei Zähler stand am Ende nur ein 1:1 (1:0) zu Buche.
In Durchgang eins konnte sich die Alemannia zunächst einmal mehr auf ihren Top-Torjäger verlassen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Nick Helmus die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Bei einem Angriff über die linke Seite drückte der 34-Jährige den Ball am zweiten Pfosten über die Linie.
Der Treffer zeigte Wirkung. Die Gäste präsentierten sich in der Folge unsortiert, doch die Alemannia versäumte es, Kapital daraus zu schlagen. „In dieser Phase hätten wir das 2:0 machen müssen, aber der letzte Ball hat nicht gepasst“, sagte Alemannia-Trainer Raphael Erps, dessen Mannschaft nach dem Seitenwechsel eine passivere Rolle einnahm.
In der 55. Minute bot sich dem Kevelaerer SV die große Ausgleichschance: Nach einem Foul an Jona Wassen wurde den Gästen ein Strafstoß zugesprochen. Malik Bongers scheiterte mit seinem Versuch jedoch am Pfalzdorfer Keeper Levi Eckermann. Kurios: Bereits im Hinspiel hatte der KSV einen Elfmeter vergeben.
Diesmal blieb es jedoch nicht bei einem Elfer-Fehlschuss: In der 75. Minute versagten auch Pfalzdorfs Jamie Caspers vom Punkt die Nerven. KSV-Keeper Ben-Luca Ingenfeld parierte den Strafstoß des Pfalzdorfer Stürmers und hielt die Gäste so im Spiel.
Gemessen an der Chancenverteilung hatte sich der Tabellenfünfte den Ausgleich längst verdient – und tatsächlich gelang den Gästen noch der späte Lucky Punch. In der fünften Minute der Nachspielzeit verlängerte Nicolas Dittrich einen langen Ball auf Jona Wassen, der mit der letzten Aktion zum 1:1-Endstand traf.
So richtig freuen konnte sich Gäste-Trainer Patrick Znak jedoch nicht. „Im Endeffekt war es 85 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor. Wenn man in der letzten Minute noch eine Bude macht, muss man zufrieden sein, aber vom Spielverlauf her hätten wir gewinnen müssen“, sagte der Kevelaerer Trainer.
Immerhin: Weil der SV Rindern überraschend beim Schlusslicht SV Haldern patzte (2:5), verbesserte sich der Kevelaerer SV in der Tabelle auf Platz vier. Alemannia Pfalzdorf rutschte hingegen auf Platz 14 ab und hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.
Raphael Erps schlug trotzdem versöhnliche Töne an. „Es ist ärgerlich, dass das Ding am Ende nochmal über die Linie rutscht. Wir haben vorher alles wegverteidigt. Die Leistung hat heute trotzdem gepasst und darauf bauen wir auf“, sagte der Pfalzdorfer Trainer.