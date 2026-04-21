Jona Reisky wechselt zum FC Germania Lich-Steinstraß! von Florian Leipertz · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser

Der FC Germania Lich-Steinstraß stellt zur kommenden Landesliga-Saison 2026/27 einen weiteren Neuzugang auf der Torhüterposition vor: Jona Reisky wechselt nach Lich-Steinstraß und komplettiert somit das Torwartduo neben dem langjährigen Keeper Nick Jansen. Der 26-Jährige Reisky wird mit seiner Qualität und seiner Einsatzbereitschaft eine wichtige Verstärkung für unser Team sein, ist sich die sportliche Leitung einig.

Der großgewachsene Reisky bringt trotz seines noch jungen Alters reichlich Erfahrung aus Bezirks- und Landesliga mit. Er überzeugt durch eine ruhige Ausstrahlung, solides Stellungsspiel, gute Reflexe auf der Linie und im 1 gegen 1 ist er schwer Ihn zu überwinden. Die sportliche Leitung um Leipertz und Schiffer zeigt sich hoch zufrieden mit der Verpflichtung:

„Wir freuen uns sehr, dass sich Jona für unseren Weg und unser Projekt im Möhnewinkel entschieden hat. Er bringt die Eigenschaften mit, die wir uns auf dieser Position wünschen und er wird sich mit harter Arbeit ins Team einbringen.“ Die Zusage bestätigt unseren eingeschlagenen Weg, vor allem junge Spieler aus dem Kreis Jülich nach Steinstraß zu lotsen! Die Spieler können sich mit der Germania identifizieren, Freunde und Familie kommen zu den Heimspielen, was uns als ambitionierten Landesligisten letztendlich auch interessant macht für die Jungs aus der Region, betont Leipertz.