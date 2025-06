Jona Borsum erhält ersten Profivertrag

Borsum wechselte im Sommer 2022 ins Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht. Im ersten Jahr konnte der gebürtige Peiner den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga feiern, ehe er 2023 in die neu gegründete U23 wechselte. Auch dort schaffte Borsum im ersten Jahr den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen, in der abgelaufenen Saison folgte der Klassenerhalt. Der 20-Jährige nahm in den vergangenen Monaten bereits regelmäßig am Trainingsbetrieb der Profis teil und stand zudem mehrfach im Spieltagskader der Lizenzmannschaft.

"Jona hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und auch bei den Profis einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen. Er bringt für sein Alter bereits eine starke Physis und eine positive Einstellung mit und soll in Offenbach nun weitere Erfahrungen und Spielpraxis sammeln. Der Wechsel ist für Jona der richtige Schritt, um seine Entwicklung auf gutem Niveau und im Herrenbereich voranzutreiben. Wir werden seine Leihe sehr aufmerksam verfolgen“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.