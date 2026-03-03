Jona Beuster wechselt zum MTSV Selsingen Neuzugang ab Sommer kommt aus der ersten Kreisklasse von NK · Heute, 21:36 Uhr · 0 Leser

Während die Rückrunde gerade erst Fahrt aufnimmt, hat der MTSV bereits die ersten Weichen für die kommende Saison gestellt: Jona Beuster wird ab Sommer das rot-weiße Trikot tragen. Das gab das aktuelle Bezirksliga-Schlusslicht via Instagram preis.

Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom SV Teutonia Steddorf, wo er seit Jahren eine tragende Rolle einnimmt. Als Dreh- und Angelpunkt im Zentrum überzeugt er durch Zweikampfstärke, Präsenz und klare Kommunikation auf dem Platz. Der Kontakt entstand über das neue Trainerteam für die kommende Saison. Nach den ersten Gesprächen war schnell klar, dass beide Seiten zueinander passen. Für Beuster bedeutet der Wechsel nach Selsingen eine neue sportliche Herausforderung, für den MTSV einen echten Gewinn.

Der 28-Jährige stand insgesamt 123 Mal in der ersten Kreisklasse auf dem Feld und traf dabei 25 Mal und bereitete 18 Tore vor. Dazu kommen 80 Einsätze in der 2. Kreisklasse (18 Tore, 17 Assists). Mit ihm kommt Qualität, Erfahrung und Mentalität ins zentrale Mittelfeld. Der Verein ist überzeugt, dass sich Beuster schnell integrieren und der Mannschaft direkt weiterhelfen wird.