Joker-Wahnsinn: Grothaus schießt Listrup zum Sieg

Der SV Listrup hat seine ersten Bezirksliga-Punkte der Vereinsgeschichte eingefahren und das eindrucksvoll. Beim SV Concordia Emsbüren gewann der Aufsteiger nach Rückstand noch mit 5:1.
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Mika Berendes brachte Emsbüren kurz vor der Pause in Führung (41.), ehe Christoph Schwis ausglich (59.) und Michael Bünker die Partie per Kopf drehte (78.). Dann schlug die Stunde von Paul Grothaus: Erst in der 75. Minute eingewechselt, erzielte der Joker innerhalb von 20 Minuten einen Dreierpack (87., 90.+2, 90.+7) und machte Listrups historischen ersten Bezirksliga-Sieg perfekt.
Zehn-Tore-Spektakel: Spelle überrollt Langen nach Platzverweis
Was für ein Auftakt in den zweiten Spieltag: Der SC Spelle-Venhaus II hat den SV Langen mit 7:3 bezwungen und damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel gefeiert.
Dabei erwischte Langen den perfekten Start und erzielte durch Jonas Rosen bereits nach zwei Minuten sein erstes Saisontor. Spelle antwortete jedoch schnell: Steffen Schepers (8.) und zweimal Markus Egbers (11., 16.) drehten die Partie auf 3:1. Jan-Luca Bruns verkürzte noch vor der Pause (40.), ehe Oliver Klene nach dem Seitenwechsel sogar zum 3:3 ausglich (58.).
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Zum Knackpunkt wurde Klenes Gelb-Rote Karte in der 68. Minute. In Überzahl drehte Spelle richtig auf: Timo Stapper traf doppelt (71., 79.), dazu waren Jannik Schöttmer (74.) und Benjamin Bojer per Foulelfmeter (88.) erfolgreich. Aus einem 3:3 wurde so innerhalb von 30 Minuten ein deutliches 7:3.