Joker-Wahnsinn: Grothaus schießt Listrup zum Sieg

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Der SV Listrup hat seine ersten Bezirksliga-Punkte der Vereinsgeschichte eingefahren und das eindrucksvoll. Beim SV Concordia Emsbüren gewann der Aufsteiger nach Rückstand noch mit 5:1.

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