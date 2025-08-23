Joker von 1860 München treffen – Last-Minute-Sieg für die Löwen in Aachen

Der TSV 1860 München bleibt ungeschlagen und hat durch zwei späte Tore am Samstag bei Alemannia Aachen gewonnen. Der Ticker zum Nachlesen.

München – Nach der DFB-Pokal -Pause rollt der Ball an diesem Wochenende wieder in der 3. Liga . Der TSV 1860 ist nach dem Remis zum Auftakt in Essen und dem Dreier zu Hause gegen Osnabrück noch ungeschlagen und reist mit Blick auf die Tabelle als Favorit nach Aachen.

Löwen-Trainer Patrick Glöckner freut sich auf volles Stadion bei Alemannia Aachen gegen 1860 München

Patrick Glöckner rechnet mit einer hitzigen Atmosphäre im legendären Stadion am Tivoli und hofft, dass seine Mannschaft daraus Kraft ziehen wird. „Vor 25.000 Zuschauern zu spielen macht mehr Spaß als vor 500 Fans. Auch wenn man ausgepfiffen wird, kann daraus durchaus Energie geschöpft werden“, sagte der Trainer von 1860 München im Vorfeld der Partie.

Die Gastgeber warten nach einem Unentschieden zum Auftakt in Osnabrück und einer 2:4-Heimniederlage gegen Hoffenheim II in der 3. Liga noch auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit. Am vergangenen Wochenende tankte die Elf von Benedetto Muzzicato im Mittelrheinpokal beim 6:1 gegen den FC Dürfen Selbstvertrauen.

Erster Saisonsieg für Alemannia Aachen oder baut 1860 München die Serie aus?

Die jüngere Bilanz spricht ein bisschen für die Blauen. Im November 2024 rettete Patrick Hobsch im Hinspiel mit einem späten Treffer einen Zähler. Das Heimspiel vor vier Monaten entschieden die Sechzger durch den Last-Minute-Treffer von David Philipp in der 89. Minute mit 2:1 für sich.

Hält die Euphorie um rund um Kevin Volland und Florian Niederlechner an und die Löwen bleiben in dieser Saison ungeschlagen? Oder sammelt Alemannia Aachen am dritten Spieltag den ersten Dreier der Saison ein? Die Antwort gibt es ab 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)