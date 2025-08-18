– Foto: IMAGO

Joker treffen: VfL Osnabrück siegt im Testspiel bei Werder Bremen Lesueur und Riesselmann drehen Partie nach Rückstand – Schultz-Team mit zweitem Erfolg der Woche

Der VfL Osnabrück hat sein zweites Testspiel binnen weniger Tage erfolgreich absolviert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Timo Schultz beim Bundesligisten SV Werder Bremen mit 2:1. Zwei eingewechselte Spieler sorgten für die Treffer nach einem zwischenzeitlichen Rückstand.

Nach dem 7:0 in Bersenbrück veränderte Schultz seine Startformation deutlich. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Bremen die gefährlicheren Möglichkeiten verbuchte. Keke Topp (8.) und Leon Opitz (30.) vergaben zunächst, ehe Opitz die Latte traf (31.). Auf der Gegenseite kam Osnabrück vor allem über Standards durch Kevin Schumacher zu Gelegenheiten. Bjarke Jacobsen setzte eine Kopfballchance deutlich über das Tor (32.). Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff wechselte Schultz gleich fünfmal und brachte unter anderem Tony Lesueur und Bernd Riesselmann. Zunächst ging jedoch Bremen in Führung: Nach einem Eckball des VfL schaltete Werder schnell um, und Opitz schloss den Konter überlegt zur Führung ab (64.). Die Antwort der Osnabrücker folgte postwendend. Nur zwei Minuten später fiel Lesueur der Ball im Strafraum vor die Füße. Der Franzose fackelte nicht lange und traf wuchtig ins rechte obere Eck zum 1:1 (66.).